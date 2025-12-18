E-riigi sünnilugu: kuidas avalik ja erasektor ühendasid jõud Eesti digiriigi loomiseks

Äripäeva sisuturundussaates avab Datel
ASi tegevjuht Urmas Kõlli, kuidas Eesti e-riigi vundament pandi 1990. aastatel olukorras, kus riigil puudus sisuline tellija kompetents ning lahendusi loodi käsikäes erasektoriga. Just see tihe koostöö, mitte valmislahenduste ostmine, lõi aluse süsteemidele, mida täna ekspordime kui „Eesti mudelit“.
35 aastat pärast asutamist seisab Datel endiselt samal põhimõttel: keerulised probleemid vajavad rätseplahendusi, mitte karbitooteid. Küsimus on, kas Eesti riik oskab seda kompetentsi ka edaspidi kasutada.