Tagasi ST E-riigi sünnilugu: kuidas avalik ja erasektor ühendasid jõud Eesti digiriigi loomiseks Eesti digiriiki esitletakse maailmas sageli kui riiklikku edulugu. Tegelikkus on nüansirikkam ja oluliselt ausam.

Äripäeva sisuturundussaates avab Datel ASi tegevjuht Urmas Kõlli, kuidas Eesti e-riigi vundament pandi 1990. aastatel olukorras, kus riigil puudus sisuline tellija kompetents ning lahendusi loodi käsikäes erasektoriga. Just see tihe koostöö, mitte valmislahenduste ostmine, lõi aluse süsteemidele, mida täna ekspordime kui „Eesti mudelit“.

35 aastat pärast asutamist seisab Datel endiselt samal põhimõttel: keerulised probleemid vajavad rätseplahendusi, mitte karbitooteid. Küsimus on, kas Eesti riik oskab seda kompetentsi ka edaspidi kasutada.

Saadet juhib Lauri Toomsalu