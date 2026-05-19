Michelin lisas Eesti kaardile seitse uut restorani
Michelini giidi Eesti valikusse lisandus tänavu seitse uut restorani, kuid kokku jäi tunnustatute arv samaks mis mullu – 43 peale. Kaks tärni säilitas 180° by Matthias Diether ning ühe tärniga jätkab ka Noa Chef’s Hall.
Michelini rahvusvahelise juhi Gwendal Poullenneci sõnul tõusid tänavuses valikus esile eelkõige uued tulijad. „Meil on hea meel tervitada seitset uut restorani 2026. aasta Eesti giidis – neist kaks liitusid kohe Bib Gourmandi märgisega, mis tunnustab head hinna ja kvaliteedi suhet,“ ütles ta.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Restorane on rohkem kui rahvast, kes neid täita jõuaks. Eesti restoranide ladvik tajub valusalt olukorda, kus iga kvartal toob juurde uusi kohti, kuid tarbijad käivad väljas harvemini ja ka siis tellivad vähem. Kolme käigu asemel kaks. Pudeli veini asemel vaid pokaali.
Eesti põllumajandus seisab olukorras, kus väetiste kasutamine väheneb juba mitmendat aastat järjest, kuid samal ajal kasvab surve saagikusele ja tootmise efektiivsusele. Põllumehed peavad toime tulema nii madalate vilja hindade, kallinenud sisendite kui ka geopoliitiliste mõjudega, mis ulatuvad otse väetiseturu südamesse.