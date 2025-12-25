Urmas Sõõrumaa arendas Kristiinesse ühe minuti linnaku

Kodu on sinu elustiili osa

Park Tondi Residentsid ei piirdu korteri seintega. Kõik elanikud kuuluvad automaatselt Park Tondi Klubisse, mille osaks on Golden Club spordiklubi Silver-liikmesus. Jõusaal, spaad, rühmatreeningud ja personaaltreeneri nõustamine ei ole siin lisateenus, vaid igapäevaelu loomulik osa.

Samuti kaasneb Rotermanni kvartali VIP-kogukonna liikmelisus, mis pakub soodustusi Tallinna tuntumates restoranides ja butiikides. See on justkui pehme luksus – mitte demonstratiivne, vaid märkamatult elukvaliteeti tõstev.

Aeg kui suurim luksus

Luksus on siin mõõdetav ajas: Audentese kool ja spordikeskus asuvad kohe kõrval, Forus tennise- ja padeliväljakud sinu kodu tagahoovis.Ühistransport on mõne sammu kaugusel, kesklinna jõuab autoga umbes üheksa minutiga, lennujaama kaheteistkümnega.

Siin muutub aeg mõõdetavaks hoopis teises väärtuses: vähem autos veedetud minuteid, rohkem hetki perega, rohkem võimalusi olla kohal – päriselt.

Turvaline, roheline ja autovaba

Kinnine sisehoov on autovaba ja roheline – vaikne pelgupaik, kus laste naer ja rahulik olemine saavad olla osa igapäevast. Autod on suunatud köetavasse maa-alusesse parklasse, kus on olemas ka elektriautode laadimisvalmidus ning võimalus topeltparkimiseks – detail, mida hindavad nii autohuvilised kui ka praktilised pered.

Park Tondi Residentsid ei püüa olla lihtsalt järjekordne uusarendus. See on vastus küsimusele, mida linnas elades tegelikult kõige rohkem vajame. Ja vastus on üllatavalt lihtne: rohkem aega, rohkem rahu ja tunne, et oled kohal.

Park Tondi Residentsid ootavad huvilisi kliendipäevale 2. jaanuaril 2026 kell 11.00–15.00 aadressil Sõjakooli tn 1b, Kristiine. Just siin saad kohapeal tunnetada, mida tähendab, kui kõik eluks vajalik on ühe minuti kaugusel.