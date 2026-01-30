Äripäev
Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Äripäev
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,14%318,2
  • OMX Riga−1,16%877,08
  • OMX Tallinn0,04%2 121,41
  • OMX Vilnius0,06%1 444,64
  • S&P 5000,29%7 230,12
  • DOW 30−0,31%49 499,27
  • Nasdaq 0,89%25 114,44
  • FTSE 100−0,14%10 363,93
  • Nikkei 2250,38%59 513,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,92
  • OMX Baltic0,14%318,2
  • OMX Riga−1,16%877,08
  • OMX Tallinn0,04%2 121,41
  • OMX Vilnius0,06%1 444,64
  • S&P 5000,29%7 230,12
  • DOW 30−0,31%49 499,27
  • Nasdaq 0,89%25 114,44
  • FTSE 100−0,14%10 363,93
  • Nikkei 2250,38%59 513,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,92
  • ST

Suur võrdlus: kuidas erinevad mikrokraadiprogramm, täiendusõpe ja avatud õpe?

Tallinna Ülikooli mikrokraadiprogrammidest, täiendusõppest ning avatud õppest räägib lähemalt Tallinna Ülikooli koolitus- ja konverentsikeskuse avatud õppe peaspetsialist Marge Kõrvits.
Tallinna Ülikooli koolitus- ja konverentsikeskuse avatud õppe peaspetsialist Marge Kõrvits.
  • Tallinna Ülikooli koolitus- ja konverentsikeskuse avatud õppe peaspetsialist Marge Kõrvits.
  • Foto: Tallinna Ülikool

Mis on mikrokraad ja kuidas see erineb tavapärasest kraadiõppest?

Mikrokraad on märksõna, mis on koolitusmaastikul kenasti lendu läinud. Mikrokraadiõpe on tulnud selleks, et jääda, seda on pikalt oodatud. Mikrokraadiõpe ei ole tekkinud tühjale kohale, sellel on oma eelnev lugu.
Aastate eest oli bakalaureuse õppekavades lisaeriala moodulid, mida sai õppida ka avatud õppes. Mingil ajal lisaerialade õpetamine ülikoolis lõpetati, aga vajadus seda tüüpi tasemeõppest lühemate õppekavade järele püsis. Maailm on avatud ja teave on levinud, et USA ülikoolid reklaamivad nanokraade, kuna suured summad, mida tuleb maksta ülikooliõpingute eest, ei ole kõigile jõukohased. Eestis tekkis mõte pakkuda tasemeõppekavadest välja valitud õppeainetest moodustatud mooduleid pigem sisulise vajaduse pärast.
Tosin aastat tagasi olid päevakorral ideed, et ülikooli täienduskoolitus võiks olla mahukam kui tavapärane ja kasutama ära rohkem ülikooli võimalusi, lisaks tasemeõppe ainete õppimisele täienduskoolitusena võiks neist moodustada õppekavu, mis sisaldaks ka täiendusõppe komponenti. Kuna Eestis mikrokraadidest siis veel ei räägitud, siis programm sai nimeks “Aasta ülikoolis”. Selle programmi õppekavad koosnesid siiski vaid tasemeõppeainetest, aga tollel ajal välja pakutud ideed täiendusõppe komponendi lisamisest on teoks saanud mikrokraadiprogrammides. Arutluse all oli, kas kasutada terminina hoopiski osakraad, aga mikrokraadi mõiste oli juba levima hakanud.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Elu areneb tormiliselt ja vajadus on ka spetsiaalselt loodud mikrokvalifikatsioonide järele, sest täiendusõppe protsess on paindlikum ja kiirem kui tasemeõppes.

Kellele on mikrokraadiprogrammid suunatud? Millised on nende peamised eelised õppijale?

Mikrokraadiõpe on suunatud täiskasvanule, kes tahab värskendada oma tööalaseid teadmisi ja oskusi või teha karjääripööret. Sellisel juhul on inimesel kõrgharidus mingis valdkonnas juba olemas. Mikrokraadiõpe sobib ka juhul, kui alles on plaan omandada bakalaureuse- või magistrikraad. Kui samas valdkonnas tasemeõppesse õppima asuda, siis saab varasemate õpingute arvestamise raames mikrokraadiõppes õpitu üle kanda õppekava täitmiseks.

Milliseid mikrokraade Tallinna Ülikool pakub? Millistes valdkondades?

Tallinna Ülikool pakub mikrokraadiõpet kõigis valdkondades, milles pakutakse tasemeõpet. Need on digi- ja meediakultuur, haridusuuendus, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis, ühiskond ja avatud valitsemine. Mikrokraadi õppekavu on üle saja, välja pakutud ja käimasolevad neist on umbes pooled.

Mis on avatud õpe? Millistes tingimustes võiks seda eelistada mikrokraadiõppele?

Avatud tasemeõpe on tasemeõppeainete õppimine täiendusõppena. Õpitakse koos üliõpilastega, täita tuleb samad nõuded, mis on üliõpilastel. Paraku üliõpilase staatust see ei anna. Ka mikrokraadi õppija pole üliõpilane, vaid on täiendusõppija. Avatud õpet tasub eelistada mikrokraadi õppimisele siis, kui mikrokraadi õppekavast leida üks või mitu õppeainet, mis pakuvad huvi, aga tervet mikrokraadi omandada pole soovi või mõtet. Tasemeõppeaineid täiendusõppena õppimiseks saab valida nii bakalaureuseõppe kui ka magistriõppe tunniplaanist.

Kas täiendusõppe või mikrokraadiprogrammi läbimine annab samasuguse kvalifikatsiooni nagu kraadiõpe?

Mikrokraad kindlasti ei asenda ei bakalaureuse- ega magistrikraadi, sest mahud on täiesti erinevad. Kui kraadi- ehk tasemeõppes bakalaureuseõppe maht on 180 ainepunkti (EAP) ehk kolm aastat ja magistriõpe 120 EAP ehk kaks aastat, siis mikrokraadide maht on 6 kuni 30 EAP. Juba arvudestki on näha, et mikrokraad ei saa asendada tasemeõpet. Samas ülikoolide tulevikuplaanides on olemas idee, et mitme mikrokraadi läbimisel ja lisaks uurimistöö kaitsmisel võiks olla võimalik omandada vastavalt kas bakalaureuse- või magistrikraad.

Kuidas toimub mikrokraadiprogrammi kandideerimine? Millised on vastuvõtutingimused?

See sõltub mikrokraadi õppekavast – mõnele mikrokraadile kandideerimiseks on vaja esitada näiteks motivatsioonikiri. Mikrokraadile õppima asumiseks enamasti pole vaja kandideerida, kui täidetud on eeltingimused, näiteks vastav haridustase, töökogemus või võõrkeeleoskus. Kindlasti aga peab mikrokraadiõppes õppida soovija olema digipädev ja hakkama saama veebipõhistes õpikeskkondades. Samuti peab ta olema osav aja planeerimises, sest õpingud tuleb sobitada oma töö- ja pereeluga.

Mis kasu saab ettevõte või organisatsioon, kui töötaja omandab mikrokraadi või õpib täiendusõppes?

Töötaja, kes on omandanud mikrokraadi, on uuendanud ja värskendanud oma kvalifikatsiooni teaduspõhiste teadmiste ja oskustega, ta on harjutanud tänapäeval eriti nõutavat kriitilist mõtlemist ja arendanud analüüsioskust. Ta on tõestanud, et on sihikindel, suudab süveneda ja viia projekti tulemuseni. Need on töömaailmas väärt omadused. Kiiresti muutuvas ja teabeküllases maailmas toime tulekuks on tähtis just õppimisoskus ja teaduspõhisele teadmisele toetuv loovus.
Vaata lähemalt: https://www.tlu.ee/koolitus
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Läti kinnisvarahinnad on viimase aasta jooksul tõusnud ligikaudu 9% ning 2026. aasta prognoosid viitavad jätkuvale kasvule 4–7%.
  • ST
  • 29.04.26, 14:16
Miks vaatavad Eesti ja Leedu investorid Läti kinnisvaraturu poole?

Hetkel kuum

Tubli dividendimaksja katkestas omanike tuluahela
Majandustulemused
  • 02.05.26, 13:26
Tubli dividendimaksja katkestas omanike tuluahela
“Olime õudselt kadedad, kui täitsa ausalt öelda.” La Muu tegi mahejäätist, mis oli hästi suur trend, aga mida Premias teha ei saanud, selgitas Katre Kõvask.
Uudised
  • 01.05.26, 15:52
Katre Kõvask ja Maagi tippjuhid müüsid osaluse jäätisetootjas La Muu. “Muutusime piduriks”
Glamoxi juht Virve Jõgeva rääkis aasta alguses Äripäevale, et on tänavuse osas ettevaatlikult optimistlik: majandus küll taastub, aga tõenäoliselt mitte väga suure hooga, sest seda pärsib geopoliitiline ebakindlus.
Majandustulemused
  • 01.05.26, 12:43
Kasumit kaotanud valgustitootja maksis üle 10 miljoni euro dividende
Berkshire Hathaway aktsionäride üldkoosolekul sai ka näha plakatit, kus kõrvutati eelmisel aastal tegevjuhi ameti maha pannud legendaarset investorit Warren Buffettit (vasakul) tema mantlipärija Greg Abeliga.
Börsiuudised
  • 02.05.26, 16:33
Berkshire Hathaway rahavaru kasvas pea 400 miljardi dollarini
Erakokk Jaanus Puhk elu on vastakas: argipäevadel koordineerib ta tuhandete sõdurite toitu, nädalavahetusel korraldab eksklusiivselt väikestele seltskondadele privaatset toiduelamust.
Suur lugu
  • 01.05.26, 06:00
Eestlaste uus luksus: erakokkade äri kogub tuure. "Kahe tunniga 1000 burgerit”
Intervjuu kolme personaalkokaga
Trump ründab tariifidega: Euroopa autotootjad ja Iraani relvastajad saavad löögi.
Uudised
  • 01.05.26, 21:25
Trump: kehtestan Euroopa Liidu autodele 25-protsendilise tollimaksu
Eesti töö- ja palgapoliitika vajab ausat ümbermõtestamist, ütleb Andres Kaarmann.
Arvamused
  • 02.05.26, 06:00
Andres Kaarmann: avalikus sektoris ei tohiks olla mugavam töö ja kõrgem palk
Läti kinnisvarahinnad on viimase aasta jooksul tõusnud ligikaudu 9% ning 2026. aasta prognoosid viitavad jätkuvale kasvule 4–7%.
  • ST
Sisuturundus
  • 29.04.26, 14:16
Miks vaatavad Eesti ja Leedu investorid Läti kinnisvaraturu poole?
Danspini juhatuse liige Joel Veskilt (vasakult teine) eelmise aasta sügisel Pärnus toimunud Äripäeva Lääne-Eesti edukate ettevõtete tunnustamisel. Danspin saavutas Pärnumaa TOPis kolmanda koha. Tunnustuse andsid üle töötukassa juhatuse liige Sirlis Sõmer-Kull, Coop Panga juhatuse esimees Arko Kurtmann ja Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi.
Pärnumaa eduka tööstuse käive taandus, kuid kasumlikkus püsis suur
Aastatega on kasvatud Euroopa suurimaks
Eestis kaevandatavast turbast väärindatakse kohapeal 70%, sellel aastal mõjutab turbatootjate äritulemusi negatiivselt Lähis-Idas toimuva mõju, mis on kasvatanud transpordikulusid.
Raplamaa edukaim ettevõte kasvatas jõuliselt kasumit
Sektorit varjutab ebakindlus
Algaval nädalal on oodata mitut uudist kinnisvarasektorist, sest oma esimese kvartali vahearuanded avalikustavad nii Merko kui ka Nordecon.
Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Danspini juhatuse liige Joel Veskilt (vasakult teine) eelmise aasta sügisel Pärnus toimunud Äripäeva Lääne-Eesti edukate ettevõtete tunnustamisel. Danspin saavutas Pärnumaa TOPis kolmanda koha. Tunnustuse andsid üle töötukassa juhatuse liige Sirlis Sõmer-Kull, Coop Panga juhatuse esimees Arko Kurtmann ja Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi.
Pärnumaa eduka tööstuse käive taandus, kuid kasumlikkus püsis suur
Aastatega on kasvatud Euroopa suurimaks
Suurettevõtja Ain Hanschmidt räägib uuel nädalal Äripäeva raadios lähemalt Infortari laienemisplaanidest.
Raadiokava: miks Infortar uusi oste ei tee?
Rahapesuteemad “Kuumal toolil”!
Petturid tegid Veriffi juhist Kaarel Kotkast süvavõltsingu, mille saatsid tema kolleegile. “Kasutati ära päris suhteid ja hiljutisi ühiseid kogemusi, et see kõik tunduks rohkem usutav,” rääkis ta.
Kaarel Kotkas pääses tänu aktsendile napilt petuskeemist. “See lähenemine oli midagi täiesti uut”
Ekspert: aktsent ja keel enam kaua ei päästa
Naftakartelli OPEC hinnapoliitikat on seni kujundanud suurima tootmismahuga liikmesriik Saudi Araabia. Riigi tuntuim naftafirma on Saudi Aramco.
OPEC+ kasvatab tootmismahtu. Sümboolselt
Kuigi alates 2026. aastast ei ole Warren Buffett enam investeerimisfirma Berkshire Hathaway tegevjuht, kuulasid aktsionäride üldkoosolekule saabunud inimesed suure huviga, mida oli legendaarsel investoril öelda nii investeerimiskeskkonna kui ka ettevõtte viimaste tegemiste kohta.
Warren Buffett: turgudel tegutseb palju spekulante
Osa Eesti elanikke sai täna öösel teate, et droonid võivad ohustada sealseid elanikke.
Eesti elanikele saadeti taas teated drooniohust
Cloudicsi keskne süsteem koondab mitmed iseteeninduslikud süsteemid Hyvi hotellides.
  • ST
Kanada ettevõte ehitab Eesti tarkvara abil tõhusamat ärimudelit
Berkshire Hathaway aktsionäride üldkoosolekul sai ka näha plakatit, kus kõrvutati eelmisel aastal tegevjuhi ameti maha pannud legendaarset investorit Warren Buffettit (vasakul) tema mantlipärija Greg Abeliga.
Berkshire Hathaway rahavaru kasvas pea 400 miljardi dollarini
Plaan eBay ülevõtuks tõukas investorid aktsiaid ostma
Plaan eBay ülevõtuks tõukas investorid aktsiaid ostma
USA aktsiaturud rühivad vaatamata pingetele Lähis-Idas üha kõrgemale.
Nasdaq ületas esimest korda ajaloos maagilise 25 000 punkti piiri
Lapsevanemad on avanud väärtpaberikontosid ka väiksematele lastele, mõningatel juhtudel kohe pärast lapse sündi.
Swedbank: alaealiste investeeringud ulatuvad ligi 10 miljoni euroni
Investor Lev Dolgatsjov ostis viis päeva enne Alphabeti tulemuste avaldamist ettevõtte aktsiaid, sest talle meeldib Google’i Gemini keelemudel. Ost tasus end ära: Alphabeti tugevad tulemused viisid aktsia tänase kauplemispäeva eel enam kui 7% tõusuni.
Alphabeti tulemuste eel 100 000 dollari eest aktsiaid ostnud Lev Dolgatsjov: “Olen sillas!”
Alphabeti aktsia +7%
Veel 2019. aastal oli Astel Modular Äripäeva puidutööstuse TOPis esikohal ja ehitusmaterjalide tootjate TOPis teisel kohal. Viimastel aastatel on pidanud ettevõtte juhid aga kohtus oma tegude kohta aru andma.
Põhja kõrbenud majatootja juht peab oma taskust 100 000 eurot hüvitama
Matsimoka lihatööstus andis ühisrahastusplatvormi Fundwise kaudu kaasatud investoritele lubadusi, mille täitmine on osutunud seni keeruliseks. Pildil ettevõtte üks asutajatest Aivar Inno.
Matsimoka lihatööstus maadleb investoritele antud lubadustega. “Oleksime võinud pankrotti minna”
Kui enda autot kasutada ei saa, tasub kindlustusseltsilt küsida asendusauto kulude hüvitamist, selle saamiseks võib aga suuremat selgitamist kuluda.
Asendusauto hüvitis: reeglid, mida paljud ei tea ja vähesed saavad
Sõida parem bussiga, ütles kindlustus pensionärile
„Voolavus peab olema, muidu lihtsalt organisatsioon vananeb, ummistub, roiskub,“ lausub Rain Lõhmus. Neid töötajaid, kellest tasub kümne küünega kinni hoida, on tema sõnul vähe.
Rain Lõhmus ajas rahva närvi. “Tal on õigus teha täpselt seda, mida ta tahab”
Tallinna 21. Kooli õpilasi Margus Lauri (vasakul) ja Jakob Karu (paremal) ühendab sarnane mõtteviis ja sarnased unistused. Mõlemad huvituvad maailmamajandusest, finantssüsteemist ja rahatarkusest. See ajendas neid ka oma kooli investeerimisklubi looma.
Koolipoisid panid püsti investeerimisklubi: milleks raha kulutada, kui saab ka seda kasvatada
JMV siinsele firmale pakkus aastaid liisingut Coop Pank, eelmisel aastal nõudis pank autod tagasi. Neid koguti Tallinna lähedal Autowelti platsile.
Maksuamet võitis kohtus JMV Tšehhi autoäri
LHV Groupi asutaja ja nõukogu esimees Rain Lõhmus ei karda, et radikaalsed muudatused aktsia hinda lühiajaliselt sikutada võivad, rõhutades, et pikaajalise tulemuse nimel tuleb taluda väiksemaid kõikumisi. "Me ei ole showbusiness 'is, et peaksime tekitama käteplaksutust."
Rain Lõhmus: LHVs asendamatuid staare pole, 10% nõrgematest tuleb igal aastal välja vahetada
„Esimene eesmärk sai mul tänavu aasta alguses täidetud: jõudsin plaanitud portfellimahuni, panin lahkumisavalduse lauale ning alates 1. märtsist olen ametlikult töötu,“ kirjeldab investor Anneli Loorits. Kui suur peaks aga investeerimisportfell olema, et selle tootlusest ära elada?
Pool miljonit või 100 miljonit eurot. Kui palju raha on vaja, et enam ei peaks tööl käima?

Podcastid

Leedu peibutav buum: “Raha on vaba, eks ole?!”
Äripäev eetris
Leedu peibutav buum: “Raha on vaba, eks ole?!”
00:00
Parima juhi konkursi finalist Marja-Liisa Alop: mõistmine on juhi salarelv
  • PRO
Juhi jutud
Parima juhi konkursi finalist Marja-Liisa Alop: mõistmine on juhi salarelv
00:00
Tallinki üles ehitanud Enn Pant tööpostil suremisest: pigem naudin elu
Tippkohtumine
Tallinki üles ehitanud Enn Pant tööpostil suremisest: pigem naudin elu
Näitleja ja rännusell Christopher Rajaveer: Euroopa on minu tagaaed
Turismitund
Näitleja ja rännusell Christopher Rajaveer: Euroopa on minu tagaaed
Portfelli kuuekohaliseks kasvatanud meelelahutaja Robin Valting: igal pool peab õng sees olema
Investor Toomase tund
Portfelli kuuekohaliseks kasvatanud meelelahutaja Robin Valting: igal pool peab õng sees olema
Tööstusele raha küsiv Katre Kõvask: suure konkurendi kõrbemist õpetatakse ärikoolides veel tükk aega
Kuum tool
Tööstusele raha küsiv Katre Kõvask: suure konkurendi kõrbemist õpetatakse ärikoolides veel tükk aega
06.05.2026 Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
Äripäeva Akadeemia
Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
7 akadeemilist tundi
07.05.2026 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
12.05.26 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
12.05.2026 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Äripäeva Akadeemia
Kategooriajuhtimine kaubanduses
8 akadeemilist tundi
14.05.2026 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
19.05., 26.05., 03.06.2026 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
19.05.2026 Ettevõtte finantside analüüsimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantside analüüsimine
8 akadeemilist tundi
20.05.2026 Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused (20.05., 10.06., 11.06. ja 15.06.2026)
IT Koolitus
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
20.05.2026 Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
Äripäeva Akadeemia
Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
8 akadeemilist tundi
21.05.2026 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
21.05., 04.06.2026 Müügist pikaajalise koostööni
Äripäeva Akadeemia
Müügist pikaajalise koostööni
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Majandustulemused
  • 02.05.26, 13:26
Tubli dividendimaksja katkestas omanike tuluahela
2
Uudised
  • 01.05.26, 15:52
Katre Kõvask ja Maagi tippjuhid müüsid osaluse jäätisetootjas La Muu. “Muutusime piduriks”
3
Majandustulemused
  • 01.05.26, 12:43
Kasumit kaotanud valgustitootja maksis üle 10 miljoni euro dividende
4
Suur lugu
  • 01.05.26, 06:00
Eestlaste uus luksus: erakokkade äri kogub tuure. "Kahe tunniga 1000 burgerit”
Intervjuu kolme personaalkokaga
5
Arvamused
  • 02.05.26, 06:00
Andres Kaarmann: avalikus sektoris ei tohiks olla mugavam töö ja kõrgem palk
6
Saated
  • 02.05.26, 10:16
Lääne-Viru kõige kiiremini kasvanud ettevõte: “Pigistasime kivist vett välja nii, et kivi muutus svammiks”

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 03.05.26, 16:53
OPEC+ kasvatab tootmismahtu. Sümboolselt
Börsiuudised
  • 03.05.26, 16:00
Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Uudised
  • 03.05.26, 15:00
Raadiokava: miks Infortar uusi oste ei tee?
Rahapesuteemad “Kuumal toolil”!
Majandustulemused
  • 03.05.26, 13:00
Raplamaa edukaim ettevõte kasvatas jõuliselt kasumit
Sektorit varjutab ebakindlus
Uudised
  • 03.05.26, 11:27
Eesti elanikele saadeti taas teated drooniohust
Börsiuudised
  • 03.05.26, 10:10
Warren Buffett: turgudel tegutseb palju spekulante
Uudised
  • 03.05.26, 07:00
Raadiohitid: suurettevõtja haruldane usutlus
Arvamused
  • 03.05.26, 06:00
Olav Kreen: esitan konkreetse plaani metsasõja lõpetamiseks
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026