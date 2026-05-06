Tagasi METSAMAJANDUS

06.05.26, 12:25 Eesti tehnoloogiaettevõtjad võitlevad liigse metsaraie vastu. Villig: tööstuse hääl on domineerinud Metsaseaduse muutmine on toimunud ilma piisava mõjuanalüüsita ning arutellu on kaastaud peamiselt puidutööstureid, kuid looduskaitsjate häält pole kuulda võtnud, näeb Bolti üks asutaja Martin Villig, kes neid muresid koos teiste tehnoloogiaettevõtjatega valitsusele jagas.

Tehnoloogiasektori ettevõtjad eesotsas Martin Villiguga lõid häirekella metsa- ja looduskaitseseaduste muutmise menetluse peatamiseks.

Foto: Andras Kralla

Villig viitas, et Eesti puidutööstused toimetasid varem eeldusel, et Venemaalt saab palki importida, kuid Ukraina sõda lõi plaanid sassi. Seetõttu ületab Eesti tehaste tooraine nõudlus ilmselt siinse metsa juurdekasvu, arutles ta.

“Ehk küsimus ongi, kas me peame nüüd Eesti metsa palju intensiivsemalt raiuma seetõttu, et tehased on suuremaks ehitatud teistel eeldustel või tegelikult peaks suutma mõistlikult Eesti metsa majandada ja raiuda mahus, et see on ka tulevikus jätkusuutlik,” rääkis Villig Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus tõi ta täpsemalt välja kitsaskohad, mida tehnoloogiasektori ettevõtjad metsaseaduse loomise juures märganud on ning peegeldas, mida nad riigilt ootavad.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Küsis Laura Saks.