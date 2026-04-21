Tagasi ST Kas ettevõtted juhivad energiariske ise või teevad seda naftatootjad? Globaalne geopoliitika võib tõsta Eesti ettevõtete kulud üleöö ja piisab ühest otsusest naftaturul. Samal ajal pakub elektrifitseerimine võimalust kulusid kontrollida ja raha riiki jätta.

Küsimus pole enam ainult hinnas, vaid selles, kes juhib riski: kas ettevõte ise või nafta tootjariigid.

Saates külas Alexela e-mobiilsuse valdkonna juht Kristjan Suurorg ja Mobire Eesti maajuht Marek Kurs.

Saadet juhib Lauri Toomsalu.