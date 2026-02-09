09.02.26, 12:04 Raamatupidamisteenuse sisseostmine on kasvav trend. Kellele ja miks see sobib? Raamatupidamise sisseostmine teenusena on viimastel aastatel selgelt kasvanud ja eriti märgatav on see mikro- ja väikeettevõtete seas. K&R Äriteenused OÜ juhi ja omaniku Karin Buströmi sõnul on kasvu soodustanud nii tööjõupuudus ja palgakulude tõus kui ka pilvepõhiste raamatupidamislahenduste areng, mis võimaldab teenust pakkuda efektiivselt ja asukohast sõltumatult. Samuti soovivad ettevõtjad aina enam keskenduda oma põhitegevusele, andes tugifunktsioonid spetsialistide kätte.

Raamatupidamisbüroo K&R Äriteenused OÜ juht Karin Buström.

Foto: Laura Rohtlaan

„Kõige enam ostavad raamatupidamisteenust sisse mikro- ja väikeettevõtted, alustavad ettevõtted ning hooajalise või ebaregulaarse käibega firmad. Samuti on sisseost levinud ettevõtete seas, kus juhid ei soovi ise raamatupidamisega tegeleda või kus puudub majasisene kompetents maksude ja aruandluse osas,” selgitab Buström. Professionaalset teenusepakkujat eelistatakse ka keerukamate maksuküsimuste või rahvusvaheliste tehingute puhul.

Ta lisab, et peamised põhjused on kulude kokkuhoid ja paindlikkus, kvaliteet ning kindlustunne. K&R Äriteenused kliendid toovad sageli välja, et täiskohaga raamatupidaja palkamine on kallis ning sellega kaasnevad lisakulud nagu asendused, koolitused ja tarkvara. Teenuse sisseost võimaldab maksta ainult tegeliku töömahu eest. „Samuti hinnatakse kõrgelt professionaalset pädevust ja seda, et teenusepakkuja hoiab end kursis seadusemuudatustega. Kliendid ütlevad tihti, et neile on oluline teadmine, et maksudeklaratsioonid ja aruanded on õiged ja õigeaegsed ning et keegi aitab riske maandada ja vajadusel ka nõu anda.”

K&R Äriteenuste klient Marjen Võsujalg ütleb, et tänu lepingule raamatupidamisbürooga saab ta alati oma küsimustele kiire vastuse, kõik maksed ja deklaratsioonid on täidetud tähtaegselt ja korrektselt ning finantsnõu saab ka äriotsuste tegemisel. Teine pikaajaline klient, Ella Rand Home Accessories'ist nendib, et professionaalne ja täpne raamatupidamisteenus teeb enda töö lihtsamaks ja meelerahu annab teadmine, et raamatupidamine on asjatundja kätes.

Koostöö algab vajaduste kaardistamisega ja ulatub audiitoritega suhtlemiseni

Tavaliselt algab koostöö kliendi ja raamatupidaja vahel vajaduste kaardistamise ning ligipääsude seadistamisega. Seejärel lepitakse kokku, kuidas ja mis sagedusega klient dokumente edastab ning milliseid aruandeid regulaarselt saab. Igakuine töö hõlmab dokumentide kirjendamist, maksudeklaratsioonide esitamist ja kokkulepitud raportite koostamist. Aasta lõpus lisanduvad majandusaasta aruande koostamine ja vajadusel audiitoriga suhtlemine. Oluline osa koostööst on ka regulaarne suhtlus ja selged tähtajad.

„Kõige sagedamini ostetakse sisse igakuist raamatupidamist, maksudeklaratsioonide esitamist ning majandusaasta aruande koostamist. Väga levinud on ka palgaarvestuse sisseost,” toob Buström välja. „Lisateenustena pakume sageli juhtimisaruandlust, rahavoogude ja eelarvete planeerimist, protsesside digitaliseerimist ning finantsnõustamist. Osad kliendid kasutavad ka nn CFO-teenust, kus raamatupidaja roll laieneb finantspartneriks.”

Raamatupidamise sisseostmisel esineb ettevõtjatel ka teatud hirme. Levinud hirm on näiteks kontrolli kaotamine – kardetakse, et ettevõtja ei saa enam oma numbritest piisavalt hästi aru. „Seda maandame läbipaistva aruandluse ja regulaarse suhtlusega,” selgitab Buström. „Kardetakse ka vigade ja vastutuse teemat. Selgitame alati, kuidas vastutused on jaotatud ning kasutame kontrollprotsesse vigade vältimiseks. Peljatakse ka andmete turvalisuse pärast, mida maandame turvaliste süsteemide, ligipääsuhalduse ja andmetöötluslepingutega.”

Buström soovitab ettevõtjatel esmalt kaardistada oma ettevõtte vajadusi ja eripärasid ning arutada teenusepakkujaga läbi töökorraldus, tähtajad ja ootused. Oluline on alustada selgete kokkulepetega ja valida partner, kellega suhtlus on sujuv. „Majasisene raamatupidamine võib olla mõistlik siis, kui ettevõte on väga suur, tehingumaht on igapäevaselt kõrge või raamatupidaja roll on tihedalt seotud teiste sisemiste protsessidega, näiteks tootmise või keeruka ERP-süsteemiga,” räägib Buström.

K&R Äriteenuste tugevusena toob Buström välja selged ja läbimõeldud protsessid, kogenud meeskonna ning kaasaegsete digilahenduste kasutamise. „Meie ettevõttes töötavad kutsetunnistusega raamatupidajad, mis tähendab, et meie spetsialistide teadmised ja oskused vastavad riiklikult kehtestatud kutsestandarditele ning neid hinnatakse regulaarselt. See annab klientidele kindlustunde, et raamatupidamist teevad erialaselt pädevad ja ajakohaste teadmistega professionaalid.”

Lisaks ollakse Eesti Raamatupidajate Kogu poolt tunnustatud raamatupidamisettevõte. See tunnustus näitab, et järgitakse eriala häid tavasid, eetilisi põhimõtteid ja kvaliteedinõudeid ning panustatakse järjepidevalt teenuse arendamisse. „Kliendi jaoks tähendab see suuremat usaldusväärsust, paremat riskide maandamist ning teadmist, et teenusepakkuja on erialaliidu poolt hinnatud ja tunnustatud,” räägib üle 15-aasatase raamatupidaja kogemustega Buström. „Meie eesmärk ei ole olla pelgalt teenuseosutaja, vaid pikaajaline finantspartner, kes pakub läbipaistvat aruandlust, kindlustunnet maksude ja tähtaegade osas ning aitab ettevõttel teha teadlikumaid ja paremaid finantsotsuseid.”