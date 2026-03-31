Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,09%319,95
  • OMX Riga−0,1%970,53
  • OMX Tallinn0,21%2 234,56
  • OMX Vilnius−0,28%1 507
  • S&P 5000,73%7 722,72
  • DOW 300,49%51 176,96
  • Nasdaq 1,19%27 190,86
  • FTSE 1000,32%10 461,95
  • Nikkei 225−0,94%68 309,46
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%93,8
  • OMX Baltic0,09%319,95
  • OMX Riga−0,1%970,53
  • OMX Tallinn0,21%2 234,56
  • OMX Vilnius−0,28%1 507
  • S&P 5000,73%7 722,72
  • DOW 300,49%51 176,96
  • Nasdaq 1,19%27 190,86
  • FTSE 1000,32%10 461,95
  • Nikkei 225−0,94%68 309,46
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%93,8
  • ST

Narva kinnisvaraturg muutub: kolmekümne aasta järel valmis esimene uusarendus

Narva kinnisvaraturul toimub pööre, mida pole nähtud alates Eesti riigi taasiseseisvumisest. Eesti rahvaarvult kolmandas linnas on pärast 1980. aastate lõppu valminud esimene uus ja kaasaegne kortermaja, mis tähistab muutust nii turul kui ka inimeste ootustes. Narva jõe kaldale, vaatega Hermanni linnusele ja Jaanilinna kindlusele, rajatakse Joaoru Residentside nime all terviklik viie korterelamuga arendus.
Vaade Joaoru Residentside kortermajalt Hermanni linnusele.
  • Vaade Joaoru Residentside kortermajalt Hermanni linnusele.
  • Foto: Vallikraavi Kinnisvara
Arvestades, et erinevalt Tallinnast, Tartust või Pärnust on Narvas elamuarendus praktiliselt puudunud üle kolme aastakümne, võib öelda, et terve üks põlvkond on kasvanud üles keskkonnas, kus on puudunud uus kvaliteetne elamispind. Vallikraavi Kinnisvara juhatuse liige Janno Meriloo sõnul tähendab see arendajale tavapärasest teistsugust kinnisvaraarendust ja rolli, sest lisaks hoonete rajamisele tuleb kujundada kogu turgu.
Näiteks kui senine hinnatase Narva vanade korterite järelturul on püsinud keskmiselt 500 euro juures ruutmeetri kohta, siis uusarenduses algavad hinnad 3000 eurost ruutmeetri kohta. Selle eest saab aga ka palju enamat: energiatõhususe, kaasaegse planeeringu ja tehnosüsteemid, kvaliteetsed materjalid, suurepärased vaated, parkimiskohad (sh maa-aluses parklas), tervikliku elukeskkonna, looduskauni puhkeala läheduse.

Joaoru Residentside välisvaade

  • Foto: Vallikraavi Kinnisvara
  • Foto: Vallikraavi Kinnisvara
  • Foto: Vallikraavi Kinnisvara
  • Foto: Vallikraavi Kinnisvara
„Osad Narva inimesed peavad uute korterite hinda kalliks ja võrdluses Narva vanade järelturukorterite hinnaga näib uusarenduse korterite hind tõepoolest kõrge, kuid ei saa võrrelda võrreldamatuid asju,” räägib Meriloo. „Joaoru esimese maja hinnatasemega pole näiteks Tallinnas, muuhulgas ka Tallinna äärealadel, enam võrreldavat elamispinda võimalik osta. Narvas saab aga omandada kaasaegset tippkinnisvara. Seega uute korterite müügihind ei ole kõrge, ent see on Narva inimestele esialgu lihtsalt harjumatu.”
Meriloo sõnul on arendus toonud kaasa ka positiivse muutuse finantseerimises. „Kuna varem on klassikalisel kujul uusarendused Narvas praktiliselt puudunud, siis oli välja kujunemata ka kõrgema tasemega hinnastatistika ja finantseerimine. Joaoru Residentside esimese maja korterite ostuks on täna viis Eestis tegutsevat panka valmis ostjaid rahastama mõistlikel tingimustel. See tähendab, et hinnastatistika tasemele 3000+ eurot on tekkinud ja kortereid käsitletakse likviidse varana, mis on turu toimimiseks kriitilise tähtsusega.”
Joaoru Residentside puhul mängib olulist rolli ka arendajate taust. Projekti taga on pika arenduskogemusega AS Vallikraavi Kinnisvara koostöös tuntud ehitusettevõttega AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg, mis on Ida-Virumaal ehitanud praktiliselt pausideta alates 2009. aastast. „Oleme siin aastaid järjepidevalt ehitanud ning meil on tekkinud selge teadmine kohalikust turust. See annab ka julguse teha midagi, mida varem pole tehtud,“ kinnitab Meriloo. „Oleme aru saanud, et Joaoru arendusprojektist on saanud juba täna vaatamisväärsus. Meie kliendipäevad on sündmus, mis on ajalehes märgitud samasse nimekirja linnas toimuvate kontsertide ja näitustega. Huvi on tõesti suur.”
Raudsilla 1 korterelamus on 45 korterit, hoone on seitsmekorruseline. Maja sissepääs hõlmab esinduslikku fuajeed istumisalaga, 1. korrusel paiknevad panipaigad, vankriruum, tehnoruumid ja viis korterit. Fuajee on elegantne, lift mahukas ja ühel küljel klaasseinaga ning trepikoda väga õhuline. Sellist fuajeed ja trepikoda Narva mõnes teises eluhoones täna ei ole.

Raudsilla 1 korterelamu sissepääs ja fuajee

  • Foto: Vallikraavi Kinnisvara
  • Foto: Vallikraavi Kinnisvara
  • Foto: Vallikraavi Kinnisvara
  • Foto: Vallikraavi Kinnisvara
2.-5. korruseni on igal korrusel 8 korterit ning 6. korrusel kolm tüüpkorrusega sarnast korterit ning viis suuremat korterit, mis ulatuvad katusekorrusele. Kõigil korteritel on rõdud, lodžad või terrassid. Kõikide majaelanikel on võimalik kasutada 7.korrusel asuvat suurt terrassi, millelt avanevad suurepärased vaated linnale ja jõele. Juba on rajatud ka suur mänguväljak.
Joaoru Residentside mänguväljak.
  • Joaoru Residentside mänguväljak.
  • Foto: Vallikraavi Kinnisvara
Kvartalisse rajatakse haljastus, jalgrattahoidlad ning ühendusteed Joaoru promenaadiga.
Parkimislahendus on osaliselt maa-alune, mis võimaldab hooviala jätta avaramaks ja inimsõbralikumaks. Välja on ehitatud taristu elektriautode laadimise tagamiseks. Maa-alune parkimisvõimalus kortermaja juures on samuti Narva mõistes erakordne.
Maa-alune parkla.
  • Maa-alune parkla.
  • Foto: Vallikraavi Kinnisvara
Ehitustehnilistel põhjustel ehitati parkimismaja välja suuremas mahus – nelja kortermaja jaoks. Seetõttu on hetkel parkimiskohti üle ning naabruses elavatel inimestel on võimalus mõistliku renditasu eest parkida. Parkimiskorda aitab tagada Ühisteenused AS. Hoone tehnilised lahendused on kaasaegsed ja energiasäästlikud alates kolmekordsetest pakettakendest kuni soojustagastusega ventilatsiooni ning väga mugava vesipõrandakütteni.
Uue energiatõhusa hoone eelis vanade majade korterite ees ilmnes kontrastselt käesoleva aasta jaanuari ja veebruari küttearvetes – uue maja korterite küttekulu oli faktiliselt 3-4 korda madalam vanade majade sama suurusega korteritega. Korteriühistule osutab professionaalset haldus- ja valitsejateenust Stell Eesti AS.
  • Foto: Vallikraavi Kinnisvara
  • Foto: Vallikraavi Kinnisvara
  • Foto: Vallikraavi Kinnisvara
Hoone karkass on kapitaalne: kõik vahelaed, korterite vaheseinad ja välisseinad on kivist või raudbetoonist. Korterite vaheliste seinte helipidavus on teadlikult ehitatud parem kui projekteerimisstandard ette näeb.
Uus elamukvartal asub Raudsilla tänava ja Juhkentali tänava ristmikul, Narva kesklinn ja vanalinn on sealt umbes ühe kilomeetri kaugusel. 200 meetri raadiuses paiknevad Narva Aleksandri Suurkirik, bussipeatus ja raudteejaam. „Narva on kompaktne, n-ö 15- minuti linn. See, et kortermajade asukoht on veidi keskusest eemal, on pigem pluss, sest selle võrra on siin rohkem ruumi, vaikust ja paremad vaated. Samas kõik vajalik on väga lähedal,“ ütleb Meriloo. Kortermaja vahetus läheduses asub Narva parim ja ilusaim puhkeala: jõerand, promenaad, matkarada.
Joaoru Residents on keskusest veidi eemal. Vahetus läheduses laiub Narva jõgi.
  • Joaoru Residents on keskusest veidi eemal. Vahetus läheduses laiub Narva jõgi.
  • Foto: Vallikraavi Kinnisvara
Ta nendib, et ka ajaloolises mõttes on tegu märgilise kohaga, kust avanev vaade oli kujutatud ka Eesti 5-kroonisele rahatähel. Selle vaate nautimiseks Narva ehitatud vaateplatvorm „5-krooni vaade“ asub Joaoru arendusest 50 meetri kaugusel.
  • 5-kroonise tagakülg, millel on kujutatud Narva linnus.
„Joaoru piirkonda peetakse üheks vanimaks asulapaigaks Eestis, kus inimtegevus ulatub ligi 11 000 aasta tagusesse aega. Inimesed valisid toona elamiseks ikka parimad paigad. Täna on meil võimalus pakkuda samas kohas 21. sajandi tõelist elukvaliteeti. Oleme kindlad, et meie projekt käivitab ka Narvas, suuruselt Eesti kolmandas linnas, uue kinnisvaraarengu laine.“
Ühes eelmise sajandi kultusfilmis „Kaukaasia vang ehk Šuriku uued seiklused“ öeldi toost: „Joogem selle nimel, et meie soovid langeksid kokku meie võimalustega.” Kuni Joaoru Residentside esimese kortermaja valmimiseni puudus Narvas võimalus omandada kaasaegset elukinnisvara, kuid täna on kõigil, kellel selleks soov, olemas ka võimalus. Värskelt alustasime mõndade sisustatud korterite pakkumist ka pikaajaliseks üüriks. Kõik kes elavad ja/või töötavad Narvas või Ida-Virumaal - kasutage neid võimalusi!
Elada hästi ja täisväärtuslikult tuleb kohe täna, mitte kunagi ebamäärases tulevikus! Ootame Teid meie järgmisele kliendipäevale! Vaata lähemalt: https://joaoru.ee
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Elisa digiturvalisuse tootejuht Ivar Tennokese, RIA analüüsi- ja ennetusosakonna küberturvalisuse analüütik Helena Jürgenson ja Phishbite’i kaasasutaja Urmo Keskel.
  • ST
  • 22.09.26, 13:00
Eksperdid: ettevõtte küberturvalisus algab juhist

Hetkel kuum

Selver teatas kevadel, et Põlva pood paneb uksed kinni 2027. aasta kevadel. Nüüd pannakse kauplus kinni juba oktoobris.
Uudised
  • 02.10.26, 06:00
Selver sulgeb maakonna ainsa poe plaanitust varem ja koondab töötajaid
Viis aastat tagasi First Northi nimekirjas börsile läinud Elmo Rendi ärid on läinud pankrotti, neist tegutseb veel kaugjuhtimistehnoloogia ärisuund. Lisaks tegutseb ettevõtete juht Enn Laansoo Jr. kaitsesektoris.
Uudised
  • 02.10.26, 06:00
Maksejõuetuse teenistus nõuab pankrotti läinud börsifirma juhile ärikeeldu
Investor Toomas tunnistab, et tal tekkis nüüd déjà vu eelmise aasta detsembriga, kui ostis USA ettevõtte Microni aktsiat. Siis nägid ka börsimaaklerid, kui pööraselt kiiresti kerkis Microni aktsia hind.
Investor Toomas
  • 02.10.26, 15:23
Kuus vihjet tulemustest, miks Micron lausa kisendab ostmise järele
Sunly juht ja asutaja Priit Lepasepp ütleb, et neil on huvi kiiresti kasvada. “Mõni ütleks, et ebanormaalselt kiiresti, aga ma arvan, et täitsa parajalt kiiresti.”
Uudised
  • 02.10.26, 09:00
“Suveks oleme investeerinud 1,2 miljardit.” Suur andmekeskuse diil teeb Sunly parkidele tee valla
Eestlanna YouTube’i kanalit Kimchi Ghost Mai jälgib sotsiaalmeedias isegi Lõuna-Korea esimene leedi ning neiu propageerib kaugelt tulnuna hoopis Korea enda kultuuri, kuigi tutvustab loomulikult ka Eestit.
Suur lugu
  • 01.10.26, 16:00
Eestlanna teeb vaatamist väärt ajalugu ja abiellub esimese tavakodanikuna Korea kuningapalee õuel
Naine on Lõuna-Koreas üllataval moel tuntum kui kodumaal
Firma sõnul selgub oktoobris, kui palju töötajaid Air Baltic Eestis koondab.
Uudised
  • 02.10.26, 16:11
Air Baltic koondab töötajaid Eestis
Inflatsiooni Eestis ja Euroopas mõjutab peamiselt bensiini ja diislikütuse jätkuv hinnatõus.
Uudised
  • 02.10.26, 12:36
Euroala inflatsioon tõusis järsult
Hea rehvivalik ei lahenda veel seda, kuidas hooajavahetus kalendrisse mahutada. Tallinnas Mustamäel paikneva Rehvid24 keskuse suurust iseloomustab võimalus teenindada korraga kuni üheksat sõidukit ning kuni 150 autot päevas.
  • ST
Sisuturundus
  • 23.09.26, 14:50
Muutliku talve eel: läbimõeldud rehvivahetus algab enne esimest libedat
El Camino Taco Bar on ainus Eesti restoran, mille Mehhiko köögi on Mehhiko riik ametlikult ehtsaks tunnistanud. Takosid tasub kindlasti proovida.
Restoranitest. Väike takobaar sai suure Mehhiko tunnustuse. Aga kuhu jäi magustoit?
Lennuk Dubaist Tel Avivi teel olnud reisijatega suunati esmalt Saudi Araabiasse, kust see liikus hiljem edasi Tel Avivi.
Emiraadid nimetasid Tel Avivi lennu kokpitis toimunut terrorirünnakuks
Mugavuste eest ollakse valmis maksma ka kuni 12 000 euro suurust ruutmeetrihinda, räägivad eksperdid. Fotol Al Mare torn, mida ehitab Haaberstis Fund Ehitus.
Mitu miljonit maksva luksuskorteri ostab kohalik noor spetsialist
El Camino Taco Bar on ainus Eesti restoran, mille Mehhiko köögi on Mehhiko riik ametlikult ehtsaks tunnistanud. Takosid tasub kindlasti proovida.
Restoranitest. Väike takobaar sai suure Mehhiko tunnustuse. Aga kuhu jäi magustoit?
G7 avas USA surve järel kütusevarud
G7 avas USA surve järel kütusevarud
Kui praegused plaanid teoks saavad, näeb Kohila mõne aasta pärast välja hoopis teistsugune.
Nädala lood: Kohilas liigub ebatavaliselt palju raha, Coop Panga aktsiatele joosti tormi
“Mind on alati naiste tervis huvitanud,” rääkis Lisette Meos, kes ehitab nüüd üles samateemalist personaalbrändi.
Noor tervisenõustaja ehitas pärast New Yorgi veebikursust üles oma personaalbrändi. “On läinud palju paremini, kui ma arvasin”
Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjonile minevaid töid saab veel enne oksjonit ARS Projektiruumis näha.
Kunstiostjate turg ei ole kummist: galeristid kahtlevad kunstnike liidu päästeoksjoni valikutes
Valimisjaoskonnad avati hommikul kell 8, lõplik valimistulemus selgub tõenäoliselt pärast südaööd.
Läti sajaliikmelises seimis jahib kohta 1428 kandidaati
Elisa digiturvalisuse tootejuht Ivar Tennokese, RIA analüüsi- ja ennetusosakonna küberturvalisuse analüütik Helena Jürgenson ja Phishbite’i kaasasutaja Urmo Keskel.
  • ST
Eksperdid: ettevõtte küberturvalisus algab juhist
Investor Toomas tunnistab, et tal tekkis nüüd déjà vu eelmise aasta detsembriga, kui ostis USA ettevõtte Microni aktsiat. Siis nägid ka börsimaaklerid, kui pööraselt kiiresti kerkis Microni aktsia hind.
Kuus vihjet tulemustest, miks Micron lausa kisendab ostmise järele
Nädala kokkuvõttes jäi Nasdaq plussi, kuid Dow Jones ja S&P 500 lõpetasid nädala langusega.
Wall Street lõpetas nädala tõusuga, veduriks tehnoloogiasektor
Tesla avaldab kolmanda kvartali täielikud majandustulemused 21. oktoobril.
Tesla tarned ületasid analüütikute ootusi, aktsia kerkis ligi 5%
Nvidia tegevjuht Jensen Huang.
Nvidia hinnarekord kergitas turuväärtuse 5,7 triljoni dollarini
„Nagu kõik juhid, teeme ka meie igal aastal päris palju valesid otsuseid,“ tunnistab Eleving Groupi juht Modestas Sudnius. Nende seas, mida ta täna teisiti teeks, on autolaenudega Poola turule sisenemine ja Kosovo turule minek, samuti mõne toote liiga hiline turuletoomine.
Aafrika on saanud Elevingi kasvumootoriks, kuid aktsia püsib jonnakalt paigal
“Aafrikas tulevad kliendid siiani sageli agentide kaudu”
Eestlanna YouTube’i kanalit Kimchi Ghost Mai jälgib sotsiaalmeedias isegi Lõuna-Korea esimene leedi ning neiu propageerib kaugelt tulnuna hoopis Korea enda kultuuri, kuigi tutvustab loomulikult ka Eestit.
Eestlanna teeb vaatamist väärt ajalugu ja abiellub esimese tavakodanikuna Korea kuningapalee õuel
Naine on Lõuna-Koreas üllataval moel tuntum kui kodumaal
Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jaan Martin Raik testib päris rahaga AI võimekust teha börsiindeksist parem tulemus.
Äripäeva ajakirjanik usaldab aastaks oma raha AI kätte, et turule pähe teha
Investeerimiseksperiment
Rullmassaažisalongide ketti pidanud Abel OÜ jõudis pärast omanikuvahetust pankrotiavalduseni, uus ja vana omanik vaidlevad nüüd selle põhjuste üle.
Rahvusvaheliseks kasvanud salongiäri liigub pankrotti. Endine ja uus omanik süüdistavad teineteist
Kui praegused plaanid teoks saavad, näeb Kohila mõne aasta pärast välja hoopis teistsugune. Uute tehaste, töökohtade ja taristu kõrval kavandatakse valda ka uusi elamuid.
Tallinna kuldsesse ringi pürgivas vallas liigub ebatavaliselt palju raha: uued tehased, kortermajad ja paarsada uut töökohta
Rohefarmi asutaja ja osaniku Janno Roodi sõnul ei olnud suurimaks kaotajaks ettevõttesse 100 000 eurot investeerinud väikeinvestorid, vaid suurosanik Dag Nurm. „Dag Nurm pani sinna üle miljoni sisse. Kõige suurem kaotaja on tema.“
Ambitsioonikas idufirma läks põhja. Üle miljoni kaotas Planet42 päästeplaani arhitekt
“Eestis on suur hulk riiulifirmasid, mis töötlevad makseid kasiinode nimel, mis on paljudes riikides ebaseaduslikud,“ sellise sõnumi saame Rootsis elavalt Marialt*, kes võib päevaga kulutada kasiinos sadu eurosid.
VARJATUD MAKSED | Eesti varifirmad on mässitud rahvusvahelisse kasiinoskeemi
Lubavad laused rasedate geenitesti Niptify reklaamartiklist, mis keskendub juhuleidudele, täpsemalt mikrodeletsioonidele. Asjakohase statistika asemel on viited kas väga üldistele tulemustele või mõne muu haiguse testitulemustele.
Rasedate seas ülipopulaarse geenitesti reklaam jätab olulise statistika rääkimata
Mulluse ja tänavuse Rikaste TOPi esiviisikus on taas samad tegijad: Taavet Hinrikus (vasakult), Markus Villig, Jaan Tallinn, Kristo Käärmann ja Margus Linnamäe. Küll aga on tänavune järjestus muutunud.
Rikaste TOP: uus võitja purustas senise rekordi ja tõusis omaette liigasse

Podcastid

Äripäev eetris: selle talve kaotajal on kodulaen, gaasiküte ja diiselauto
Äripäev eetris
Äripäev eetris: selle talve kaotajal on kodulaen, gaasiküte ja diiselauto
00:00
Rainer Saks läheb Kadriorgu, kuid ei loobu sõjaanalüüsidest
Läbilöök
Rainer Saks läheb Kadriorgu, kuid ei loobu sõjaanalüüsidest
00:00
Ettevõtjate elu läheb lihtsamaks. MTA: senine käibedeklaratsioon kaob
Hommikuprogramm
Ettevõtjate elu läheb lihtsamaks. MTA: senine käibedeklaratsioon kaob
Katrin Siska naudib Portugali kinnisvaraturgu. "Mõni eestlane paigutab siia miljoneid"
Ruutmeetrite taga
Katrin Siska naudib Portugali kinnisvaraturgu. "Mõni eestlane paigutab siia miljoneid"
Viru Keskus plaanib suuri arendusi. "Need summad ei ole väikesed"
Hommikuprogramm
Viru Keskus plaanib suuri arendusi. "Need summad ei ole väikesed"
Äripäeva kultuurisoovitus: kirikust saab valgusteater, 400 noort tantsib „Kratti“ ja disainitudengid näitavad tulevikku
Hommikuprogramm
Äripäeva kultuurisoovitus: kirikust saab valgusteater, 400 noort tantsib „Kratti“ ja disainitudengid näitavad tulevikku
06.10.2026 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend
08.10.2026 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi
09.10.2026 Power BI baaskoolitus
Äripäeva Akadeemia
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
12.10.2026 Tehisintellekti riskijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti riskijuhtimine
8 akadeemilist tundi
13.10.2026 Ajajuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Ajajuhtimine
8 akadeemilist tundi
13.10.2026 Masinate CE-märgistamise alused
Äripäeva Akadeemia
Masinate CE-märgistamise alused
6 akadeemilist tundi
14.10.2026 ja 26.10.2026 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
16.10.2026 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
20.-21.10.2026 Power BI DAX keel
Äripäeva Akadeemia
Power BI DAX keel
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
21.10.2026 Ettevõtte finantside analüüsimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantside analüüsimine
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 02.10.26, 06:00
Selver sulgeb maakonna ainsa poe plaanitust varem ja koondab töötajaid
2
Suur lugu
  • 01.10.26, 16:00
Eestlanna teeb vaatamist väärt ajalugu ja abiellub esimese tavakodanikuna Korea kuningapalee õuel
Naine on Lõuna-Koreas üllataval moel tuntum kui kodumaal
3
Uudised
  • 02.10.26, 06:00
Maksejõuetuse teenistus nõuab pankrotti läinud börsifirma juhile ärikeeldu
4
Uudised
  • 02.10.26, 11:15
Transpordiamet tühistas ühe autovedaja tegevusloa
5
Uudised
  • 02.10.26, 14:38
Pankrotistunud E-Piima ühistu paneb 25 aastat tegutsenud farmikaupade poe kinni
6
Uudised
  • 01.10.26, 09:35
Soome jõukas äripere plaanib eestlastega miljardeid maksvat andmekeskust

Viimased uudised

Uudised
  • 03.10.26, 14:46
Mitu miljonit maksva luksuskorteri ostab kohalik noor spetsialist
Arvamused
  • 03.10.26, 14:15
Liisa-Maria Lees: töö- ja eraelu tasakaal pole hüve
  • PRO
TOP
  • 03.10.26, 14:08
Autotranspordi TOP: esikoha napsas soomlastelt üle võetud lennukauba vedaja, kiiret kasvu näitas ka BLRT tütarfirma
Tänavuses edetabelis ligi 170 autovedajat!
Uudised
  • 03.10.26, 14:06
Emiraadid nimetasid Tel Avivi lennu kokpitis toimunut terrorirünnakuks
Uudised
  • 03.10.26, 13:24
G7 avas USA surve järel kütusevarud
Uudised
  • 03.10.26, 13:00
Stora Enso sulgeb vaid 7 aastat tegutsenud Rootsi tehase
Uudised
  • 03.10.26, 12:55
Nädala lood: Kohilas liigub ebatavaliselt palju raha, Coop Panga aktsiatele joosti tormi
Uudised
  • 03.10.26, 12:00
Kriisid sundisid toidutööstust muutuma: kasvu otsitakse tootearendusest ja ekspordist
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026