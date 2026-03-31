Tagasi ST Narva kinnisvaraturg muutub: kolmekümne aasta järel valmis esimene uusarendus Narva kinnisvaraturul toimub pööre, mida pole nähtud alates Eesti riigi taasiseseisvumisest. Eesti rahvaarvult kolmandas linnas on pärast 1980. aastate lõppu valminud esimene uus ja kaasaegne kortermaja, mis tähistab muutust nii turul kui ka inimeste ootustes. Narva jõe kaldale, vaatega Hermanni linnusele ja Jaanilinna kindlusele, rajatakse Joaoru Residentside nime all terviklik viie korterelamuga arendus.

Arvestades, et erinevalt Tallinnast, Tartust või Pärnust on Narvas elamuarendus praktiliselt puudunud üle kolme aastakümne, võib öelda, et terve üks põlvkond on kasvanud üles keskkonnas, kus on puudunud uus kvaliteetne elamispind. Vallikraavi Kinnisvara juhatuse liige Janno Meriloo sõnul tähendab see arendajale tavapärasest teistsugust kinnisvaraarendust ja rolli, sest lisaks hoonete rajamisele tuleb kujundada kogu turgu.

Näiteks kui senine hinnatase Narva vanade korterite järelturul on püsinud keskmiselt 500 euro juures ruutmeetri kohta, siis uusarenduses algavad hinnad 3000 eurost ruutmeetri kohta. Selle eest saab aga ka palju enamat: energiatõhususe, kaasaegse planeeringu ja tehnosüsteemid, kvaliteetsed materjalid, suurepärased vaated, parkimiskohad (sh maa-aluses parklas), tervikliku elukeskkonna, looduskauni puhkeala läheduse.

Joaoru Residentside välisvaade

„Osad Narva inimesed peavad uute korterite hinda kalliks ja võrdluses Narva vanade järelturukorterite hinnaga näib uusarenduse korterite hind tõepoolest kõrge, kuid ei saa võrrelda võrreldamatuid asju,” räägib Meriloo. „ Joaoru esimese maja hinnatasemega pole näiteks Tallinnas, muuhulgas ka Tallinna äärealadel, enam võrreldavat elamispinda võimalik osta. Narvas saab aga omandada kaasaegset tippkinnisvara. Seega uute korterite müügihind ei ole kõrge, ent see on Narva inimestele esialgu lihtsalt harjumatu.”

Meriloo sõnul on arendus toonud kaasa ka positiivse muutuse finantseerimises. „Kuna varem on klassikalisel kujul uusarendused Narvas praktiliselt puudunud, siis oli välja kujunemata ka kõrgema tasemega hinnastatistika ja finantseerimine. Joaoru Residentside esimese maja korterite ostuks on täna viis Eestis tegutsevat panka valmis ostjaid rahastama mõistlikel tingimustel. See tähendab, et hinnastatistika tasemele 3000+ eurot on tekkinud ja kortereid käsitletakse likviidse varana, mis on turu toimimiseks kriitilise tähtsusega.”

Joaoru Residentside puhul mängib olulist rolli ka arendajate taust. Projekti taga on pika arenduskogemusega AS Vallikraavi Kinnisvara koostöös tuntud ehitusettevõttega AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg, mis on Ida-Virumaal ehitanud praktiliselt pausideta alates 2009. aastast. „Oleme siin aastaid järjepidevalt ehitanud ning meil on tekkinud selge teadmine kohalikust turust. See annab ka julguse teha midagi, mida varem pole tehtud,“ kinnitab Meriloo. „Oleme aru saanud, et Joaoru arendusprojektist on saanud juba täna vaatamisväärsus. Meie kliendipäevad on sündmus, mis on ajalehes märgitud samasse nimekirja linnas toimuvate kontsertide ja näitustega. Huvi on tõesti suur.”

Raudsilla 1 korterelamus on 45 korterit, hoone on seitsmekorruseline. Maja sissepääs hõlmab esinduslikku fuajeed istumisalaga, 1. korrusel paiknevad panipaigad, vankriruum, tehnoruumid ja viis korterit. Fuajee on elegantne, lift mahukas ja ühel küljel klaasseinaga ning trepikoda väga õhuline. Sellist fuajeed ja trepikoda Narva mõnes teises eluhoones täna ei ole.

Raudsilla 1 korterelamu sissepääs ja fuajee

2.-5. korruseni on igal korrusel 8 korterit ning 6. korrusel kolm tüüpkorrusega sarnast korterit ning viis suuremat korterit, mis ulatuvad katusekorrusele. Kõigil korteritel on rõdud, lodžad või terrassid. Kõikide majaelanikel on võimalik kasutada 7.korrusel asuvat suurt terrassi, millelt avanevad suurepärased vaated linnale ja jõele. Juba on rajatud ka suur mänguväljak.

Kvartalisse rajatakse haljastus, jalgrattahoidlad ning ühendusteed Joaoru promenaadiga.

Parkimislahendus on osaliselt maa-alune, mis võimaldab hooviala jätta avaramaks ja inimsõbralikumaks. Välja on ehitatud taristu elektriautode laadimise tagamiseks. Maa-alune parkimisvõimalus kortermaja juures on samuti Narva mõistes erakordne.

Ehitustehnilistel põhjustel ehitati parkimismaja välja suuremas mahus – nelja kortermaja jaoks. Seetõttu on hetkel parkimiskohti üle ning naabruses elavatel inimestel on võimalus mõistliku renditasu eest parkida. Parkimiskorda aitab tagada Ühisteenused AS. Hoone tehnilised lahendused on kaasaegsed ja energiasäästlikud alates kolmekordsetest pakettakendest kuni soojustagastusega ventilatsiooni ning väga mugava vesipõrandakütteni.

Uue energiatõhusa hoone eelis vanade majade korterite ees ilmnes kontrastselt käesoleva aasta jaanuari ja veebruari küttearvetes – uue maja korterite küttekulu oli faktiliselt 3-4 korda madalam vanade majade sama suurusega korteritega. Korteriühistule osutab professionaalset haldus- ja valitsejateenust Stell Eesti AS.

Hoone karkass on kapitaalne: kõik vahelaed, korterite vaheseinad ja välisseinad on kivist või raudbetoonist. Korterite vaheliste seinte helipidavus on teadlikult ehitatud parem kui projekteerimisstandard ette näeb.

Uus elamukvartal asub Raudsilla tänava ja Juhkentali tänava ristmikul, Narva kesklinn ja vanalinn on sealt umbes ühe kilomeetri kaugusel. 200 meetri raadiuses paiknevad Narva Aleksandri Suurkirik, bussipeatus ja raudteejaam. „Narva on kompaktne, n-ö 15- minuti linn. See, et kortermajade asukoht on veidi keskusest eemal, on pigem pluss, sest selle võrra on siin rohkem ruumi, vaikust ja paremad vaated. Samas kõik vajalik on väga lähedal,“ ütleb Meriloo. Kortermaja vahetus läheduses asub Narva parim ja ilusaim puhkeala: jõerand, promenaad, matkarada.

Ta nendib, et ka ajaloolises mõttes on tegu märgilise kohaga, kust avanev vaade oli kujutatud ka Eesti 5-kroonisele rahatähel. Selle vaate nautimiseks Narva ehitatud vaateplatvorm „5-krooni vaade“ asub Joaoru arendusest 50 meetri kaugusel.

„Joaoru piirkonda peetakse üheks vanimaks asulapaigaks Eestis, kus inimtegevus ulatub ligi 11 000 aasta tagusesse aega. Inimesed valisid toona elamiseks ikka parimad paigad. Täna on meil võimalus pakkuda samas kohas 21. sajandi tõelist elukvaliteeti. Oleme kindlad, et meie projekt käivitab ka Narvas, suuruselt Eesti kolmandas linnas, uue kinnisvaraarengu laine.“

Ühes eelmise sajandi kultusfilmis „Kaukaasia vang ehk Šuriku uued seiklused“ öeldi toost: „Joogem selle nimel, et meie soovid langeksid kokku meie võimalustega.” Kuni Joaoru Residentside esimese kortermaja valmimiseni puudus Narvas võimalus omandada kaasaegset elukinnisvara, kuid täna on kõigil, kellel selleks soov, olemas ka võimalus. Värskelt alustasime mõndade sisustatud korterite pakkumist ka pikaajaliseks üüriks. Kõik kes elavad ja/või töötavad Narvas või Ida-Virumaal - kasutage neid võimalusi!