Elevingi laenukasv kiirenes, kuid kasum andis järele

Läti finantstehnoloogia ettevõte Eleving Group teatas 2025. aasta auditeerimata tulemustes rekordilisest portfelli kasvust, kuid puhaskasum näitas väikest taandumistrendi ning jäi investoritele lubatud sihtidest maha, selgub ettevõtte aruandest.
Möödunud aastal registreeris Läti oma seni suurima aastase välisinvesteeringute mahu, kaasates üle miljardi euro. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri andmetel asus 31 suuremast investeerimisprojektist 20 Riias. Möödunud aastal ületasid Leedu investeeringud Eesti omi 40 korda.