11.05.26, 15:36 Elevingi laenukasv kiirenes, kuid kasum andis järele Tarbimislaenuettevõte Eleving Groupi müügitulu hüppas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 32,8 protsenti, kuid puhaskasum jäi mullusele alla.

Eleving Groupi tegevjuht Modestas Sudnius märkis, et praegu on fookuses kuluefektiivsuse tõstmine ja laienemine kahele uuele turule Euroopas ja Aafrikas, kus ollakse hetkel litsentseerimisprotsessis.

Kolme kuuga väljastati laene 136,3 miljoni euro väärtuses, mida on ligi 42 protsenti enam kui mullu samal ajal. Grupi koguportfell kasvas märtsi lõpuks 477,8 miljoni euroni.