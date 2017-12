Elektroonikatööstuse TOP: rõõmu pakub ka sisenõudlus

Ainult tellijale

Elektroonikatööstuses eksporditakse umbes 97% toodangust, kuid Eesti Elektroonikatööstuse Liidu tegevjuht Arno Kolk nendib, et põhjust on rõõmustada ka sisenõudluse kasvu üle – mitu Eesti ettevõtet on tootmisse juurutanud tarku masinaid, mis sisaldavad kodumaist elektroonikat.

"Praegu meie põhiturgudel majandus kasvab ja see tekitab uusi võimalusi ning väljakutseid. Kasv on märgatav kõigis segmentides. Ilma elektroonikata ei saa tänapäeval hakkama ükski sektor: kõigis masinates, laevades, autodes, lennukites on palju elektroonikat. Asjade Internet (IoT) levib, sideturul kasvavad 4G-võrgud ja valmistutakse 5G tulekuks," loetleb Kolk.

Elektroonikatööstuse TOPi võitnud trükkplaate ja elektroonikaseadmeid monteeriva Oshino Electronics Estonia OÜ käive oli mullu 6,2 ning ärikasum 0,8 miljonit eurot. 15 aastat tegutsenud Oshino Electronics Estonia (endise nimega OÜ Artec Inpro) kasvatas 2016. aastal kõiki numbreid: nii kulusid, tulusid kui ka töötajate arvu. Valdavalt täidab firma emaettevõttest suurkliendi Oshino Lamps GmbH tellimusi ning majandusaasta aruande kohaselt on plaanis jätkata sarnases mahus.

Edetabeli teise, lepingulise elektroonikatoodete tootja Incap Electronics Estonia käive oli eelmisel aastal 10,5 miljonit eurot, mis oli 118% aasta varasemast suurem. Kasum oli samal ajal 0,4 miljonit eurot, aasta varem oldi kahjumis. Käibe kasv tuli olemasolevate klientide suurenenud tellimustest. Ettevõte müüs toodangut valdavalt Norrasse ja Soome, Eestisse müüdi toodangust vaid 0,17%.

Incap Electronics Estonia juht Otto Richard Pukk nendib, et 2016. aasta tulemused olid väga head. "Jõudsime kahjumist kasumisse ja kasvatasime käivet kaks korda. Üks suurim õppetund sel teel on olnud kindlasti teadmine, et parima tulemuse teeme ära ühtse meeskonnaga ning et supertiimi ülesehitamine nõuab tõelist pühendumist – nii parimate meeskonnaliikmete ülesleidmiseks kui ka sektori järelkasvu tagamiseks. Praegu tunneme siirast heameelt iga uue spetsialisti üle, kes on kas või maailma eri jagudest meie tiimiga liitunud ning meiega väikesele Saaremaale suuri tegusid tegema tulnud."

