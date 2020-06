Kuldkäpa perenaise Sirje Põllumäe sõnul raputas koroonakriis Türi-Alliku martsipanitehast põhjalikult, kuid 70protsendisele käibe kukkumisele on viimastel kuudel järgnenud siiski taastumine. Foto: Liis Treimann

Reportaaž: kriis tõi martsipanipealinna hirmutava vaikuse

Mandri-Eesti süda on koroonatormile hästi vastu pidanud, kuna Järvamaal on panustatud tootmisele ja põllumajandusele ehk asjadele, mida saab käega katsuda. Ka Äripäeva külaskäik Türil ja selle ümbruses tõestas, et tugevale vundamendile laotud ettevõtlusmaastik on ääretult värvikas ja üllatavalt mitmekesine.

Näiteks kui olete sõitnud Paidest Türile, siis olete ehk silmanud Türi-Allikul asuvat Tamrexi poodi. Aga vähesed teavad, et Tamrexi kõrval tegutseb martsipanitehas, mis ekspordib 90 protsenti toodangust Skandinaaviasse ja Saksamaale. Teie teadmatus võib tuleneda sellest, et Kuldkäpa martsipanimeistrite kodu ehivad küll suured Tamrexi plakatid, pole hoonel ühtegi viidet, et seal toodetakse maiustusi.