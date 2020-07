Osaühingu Viraito perenaine Ingrid Luik tervitas platsilüpsjat Slavat täna lennujaamas sooja embusega. Foto: Liis Treimann

Tšarterlend ja kaks nädalat karantiini: need töötajad on seda väärt!

Tallinna lennujaama saabunud tšarterlend umbkaudu 170 Ukraina töötajaga pardal on paljude põllumeeste jaoks ainus võimalus hakkama saada.

Metsaküla Piima peremees Jaan Metsamaa toob ühe Ukraina töötaja lennujaama ja jääb ootama järgmist. Seekord tuleb talle töötaja, kellega tal varasemat kogemust ei ole ja kelle nägu on vaadanud vaid pildi pealt, et töötaja lennujaamas ikka ära tunda. Selliseid tööandjad on lennujaamas vastas veel mõni, kuid üldjuhul kohtuvad talude peremehed ja perenaised Tallinna lennujaamas tšarterlennult saabuvate Ukraina töötajate kui vanade sõpradega.