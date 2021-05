Vaatamata pikaaegse omaniku pankrotile ja äripartnerite vastasseisule avas Peppersack eelmisel nädalal väliterrassi justkui poleks midagi juhtunud. Foto: Liis Treimann

Pankrotis Peppersack tegi omanike üllatuseks taas uksed lahti

“Me ise ka uurime, mismoodi see Peppersack seal avatud on,“ ütles pankrotistunud Peppersacki üks omanikest Roland Randmaa, kellele näib, et tema pikaaegne partner on kogu meeskonna usaldust kuritarvitanud ja kuulsa restorani nimega lihtsalt minema jalutanud.

Tallinna vanalinna tuntud restoran Peppersack tegi mai alguses erinevalt paljudest teistest turismipiirkonna söögikohtadest julge sammu ning avas kohe pärast piirangute leevenemist külalistele väliterrassi. Kurioosne on selle juures aga asjaolu, et Peppersacki avamine tuli üllatusena mitmele nimeka söögikoha pikaaegsele omanikule, kes tegelevad alles restorani juriidilise keha pankrotiga.