Majanduskonverents Äriplaan 2022 toimus täna Kultuurikatlas. Foto: Raul Mee

Süvenev võitlus töötajate pärast teeb juhtidele tuska: värbamine näib juba võimatu

Jaga lugu:







Tööjõupuudus on ettevõtlussektoreid juba mõnda aega kimbutanud, kuid nüüd on olukord eriti hulluks muutunud. „Värbamine oli raske ammu. Nüüd on võimatu," ütles Bolti asutaja Markus Villig majanduskonverentsil Äriplaan.

Näiteks on Boltil praegu 700 vaba töökohta. Lõviosa olemasolevatest töötajatest on välisriikidest, sest Eestist töötajaid lihtsalt ei leidu. Takso-ükssarvik ei ole ainuke, kes sama mure ees seisab – tänasel Äriplaani konverentsil tõid mitmete sektorite esindajad esile just tööjõu mure. Mõned on olukorda juba paratamatuks pidama hakanud, näiteks kinnisvaraarendaja Hepsori ja ehitusfirma Mitt & Perlebach kaasomanik Kristjan Mitt sõnas , et tööjõudu jääbki alati puudu olema.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099