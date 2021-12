Ekstöötajad süüdistavad tuntud mööblipoe juhti kiusamises

Tööandja vastutab töökiusu eest ka siis, kui alluv kiusab kolleegi

Kui töökiusamise ohvriks langenud inimene ei saa töökohas abi ning on psühholoogiliset viidud nii kaugele, et peab töölt lahkuma, on tal õigus saada hüvitist, mida peab maksma tööandja.