Confido suuromanik Tarmo Laanetu jagab intervjuus, millised on äri kasvatamise plaanid ja kuskohast tuleb selleks raha. Üks vastus kõlab: Tarmo Laanetu taskust. Foto: Andras Kralla

Sammhaaval impeeriumini. Eesti erameditsiini kuningas sööb konkurente ja võtab pardale investorid

Jaga lugu:







Üha kasvava meditsiinihiiu Confido ühe omaniku Tarmo Laanetu kabinet Tallinnas Veerennis on suurettevõtjale kohane. Üle kahe seina ulatuvatest akendest paistab vaade südalinnani välja, seina ääres seisab muljetavaldav McIntoshi helisüsteem.

Teisel pool seina, otse akna all, on töös teesoojendi, mille tagant piiluvad lillad Confido topsikud, kus sees kõik tervistav. Küsimusele, kas kontori peremees Laanetu kasutab pigem erakliiniku või riigihaigla teenuseid, vastab ta, et õnneks arsti juurde väga palju asja polegi. See-eest paljudel teistel on ning see on ka põhjus, miks on Confido äri agressiivselt kasvanud – viimase kolme aasta jooksul on firma ostnud kümmekond ettevõtet. Ja lisandub veel, sest meditsiinihiiul on soolas uus ja konkreetne plaan – siseneda hambaraviärisse.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev