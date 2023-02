Artikkel

Oma 50 aasta juubeliks loodab investor olla multimiljonär ja vabalt ära elada investeerimisportfelli dividendidest. Foto: Andras Kralla

Investor, kelle juures käivad rahahädas inimesed nõu küsimas

Jekaterina Tindi lugu investoriks saamisel algas aastal 2010, kui ema kinkis talle raamatu “Rikas isa, vaene isa”. Seda lugedes tabas tulevast investorit teadmine, et inimesel on võimalik ka niimoodi raha teenida, et tegelikult raha teenib ennast ise.

Sealt sai alguse selline väike unistus, et miks mitte seda ise üritada, meenutab Jekaterina Tint: “Tegelikult me kõik arvatavasti tahaksime sellist elu elada. Et me ei peaks raha pärast muretsema ja et meil oleks olemas passiivne sissetulek. Sest siis saaksime võtta rohkem puhkust ja pause aktiivsest töö tegemisest.”