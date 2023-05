Artikkel

Mustjõe Kõrtsitalu peremees Tiit Lumila ja perenaine Evika Eljas koer Portoga silla ääres, mille üle käib vallaga tõsine madistamine. Foto: Andras Kralla

Omavoliline sillaehitus tõi ettevõtjatele jama kaela: "Mine või hulluks!"

Mustjõe küla turismiettevõtjad Tiit Lumila ja Evika Eljas veavad Anija vallaga vägikaigast silla pärast, mille nad oma krundile ebaseaduslikult ehitasid ja mille vald nüüd kas lammutada või seadustada käsib. Ettevõtjate hinnangul kiusab vald neid absurdse bürokraatiaga, valla arvates on aga koer maetud hoopiski mujale.

Tüli on nii pika habemega, et paneb Anija vallavanema Riivo Noore Mustjõe talu nime kuuldes raskelt ohkama. „Oh jumal küll ... See lugu ei ole nii aus, nagu nad räägivad,“ ütleb ta.