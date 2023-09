Ärimees, kellega enam pangas ei räägita. Suure pankroti kõige valusamad hetked

Pankrot on hüppelaud ellu, kus olla parem inimene. “Julgen seda hüppelauaks nimetada pankrotiga kaasnevate kogemuste tõttu," ütleb Bauschmidtist ilma jäänud Mait Schmidt. “Need kogemused on midagi sellist, millele ma ei olnud kunagi mõelnud, mida keegi polnud mulle rääkinud ja mida ma pole ka kellegi käest osanud küsida. Ja seda on väga raske sõnadesse panna ja kirjeldada.“ Foto: Andras Kralla