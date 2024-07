Tagasi 18.07.24, 16:56 Kaja Kallas: appi, millega ma nõus olin! Peaministriametile joone alla tõmbav Kaja Kallas tulevasele valitsusjuhile Kristen Michalile sahtlisse märkmeid ei jäta. „Tema mentor on ju Andrus Ansip, ma arvan, et minu käest ta mingit nõu ei küsi,“ ütles ta. Kaja Kallase sõnul pole talle veel täielikult kohale jõudnud, et temast Euroopa Liidu kõrge välisesindaja saab.

Foto: Liis Treimann

Oma viimases usutluses peaministrina tõdes Kallas, et ta ei uskunud viimse hetkeni, et ta Euroopa Liidu kõrge välisesindaja kandidaadiks nimetatakse. „Mõtlesin, et appi, millega ma nõus olin! On palju teadmatust ja ärevust,“ ütles ta.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun