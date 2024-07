Tagasi 09.07.24, 16:40 Michali ümbert otsitakse uusi ministreid. Üks võimalik mantlipärija tahab oma liistude juurde jääda Kristen Michali tõusmine kliimaministri kohalt peaministriks on tekitanud omajagu spekulatsioone, kes võiks tema ameti endale saada. Lisaks on suure tõenäosusega oodata ka uut rahandusministrit.

Koalitsioonikõnelustel oli ka kliimaministeeriumi asekantsler Keit Kasemets (tagaplaanil). Tulevane peaminister Kristen Michal esiplaanil.

Foto: Liis Treimann

Äripäevaga suhelnud reformierakondlased tõdesid, et tulevane peaminister Kristen Michal on meeskonnamängija, kellel on erakonnas hea läbisaamine kõigiga ja nn siseringi pole ta tekitanud.

Seda viimast ütles riigikogu liige Kristo Enn Vaga, kelle sõnul proovib Michal praegu kõiki arvesse võtta ja kuulata. “Minu arvates on ta seda väga rahulikult teinud. See on hea meeskonnajuhi tunnus,” kiitis Vaga.

Praegu käivatel koalitsioonikõnelustel on Reformierakonnal üheksaliikmeline delegatsioon, mida veab Michal ise. Kampa kuuluvad veel Hanno Pevkur, Jürgen Ligi, Maris Lauri, Erkki Keldo, Timo Suslov, Signe Riisalo, Urmas Klaas ja Gerrit Mäesalu. Esimesel läbirääkimiste päeval sammusid koosolekule lisaks riigikogu liige Andres Sutt ja kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets.

Uus kliimaminister?

