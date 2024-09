Tagasi 04.09.24, 06:00 Isamaa hall kardinal: Pruunsilla mõjuvõim neljas vaatuses Ärimees Parvel Pruunsild on oma äranägemise järgi sättinud Isamaa valimisnimekirju ning ohjanud erakonnapoliitikat.

Viimasel kuul Parvel Pruunsilla ja Priit Humala üle peetaval kohtuprotsessil kõlanud tõendid ilmestavad seda, millest kirjutas Äripäev kevadel : Isamaa erakonna suurrahastaja Parvel Pruunsild on teinud enne valimisi Isamaa valimisnimekirjades korrektuure. Ja hoidnud Isamaa tegemistel teistmoodigi kätt pulsil.

Isamaa poliitikud seevastu endiselt pisendavad Pruunsilla mõjuvõimu erakonnas. “Te olete asjast täiesti valesti aru saanud,” ütles Isamaa endine esimees, Pruunsillaga tihedalt suhtlev Helir-Valdor Seeder.

Pruunsilla ja Humala kohtuprotsess käib ümber Tartus Kuperjanovi tänaval asuva endise Eesti Rahva Muuseumi näitusemaja ning selle omandamise. Süüdistuse järgi kasutas Pruunsild oma mõjuvõimu, et saada see maja naaberkinnistul tegutsevale Sakala korporatsioonile, kuhu ta ka ise kuulub.

Selleks, et näidata Pruunsilla mõjuvõimu Isamaa poliitikute üle, on prokurör Gerd Raudsepp esitanud kohtus tõenditena terve portsu kirjavahetusi, mida Pruunsild on erakonna poliitikutega pidanud. Neist nähtub, kui aktiivselt ta Isamaas asju ajab.

