Tagasi 28.08.24, 18:45 Priit Humal pakkus abilinnapeana Tartu raha suunamist Bigbanki Endine abilinnapea Priit Humal suunas linna rahandusosakonda ettepaneku, et Tartu linn võiks avada konto erakonnakaaslasele Parvel Pruunsillale kuuluvas Bigbankis ja hoiustada seal oma raha, selgus täna Humala ja Pruunsilla kohtuprotsessil kõlanud tunnistaja ütlustest.

Priit Humal (vasakul) Tartu maakohtus. Foto: Andras Kralla

Tartus endise rahandusala abilinnapea Priit Humala ja ettevõtja Parvel Pruunsilla üle peetaval kohtuprotsessil on käinud sel nädalal tunnistajatena ütlusi andmas riburidamisi linnavalitsuse töötajad. Nende jutust on välja joonistunud, et 2021. aasta novembris kohalike valimiste järel abilinnapeaks saanud isamaalane Priit Humal suhtus linna rahakoti valitsemise detailidesse kirglikumalt kui tema eelkäijad.

