Börsifirma juhi suur äri läks raha välja kantimise tõttu põhja. Äripartner sai kaela kriminaalasja

Ärimaailmas on Heiki Aulik viimastel aastatel tuntust kogunud kui alternatiivbörsil noteeritud tehnoloogiafirma Airobot asutaja, kuid vähem on teada, et talle kuulus edukas laevasisustuse tootmise ja paigaldamisega tegelev ettevõtte Derossi.

Veel vähem on teada, kuidas Derossi ja veel üks Aulikuga seotud laevafirma põhja läksid ja kuidas vana firma varemetelt kasvas välja uus sarnane äri. Kohtunik ja ajutine pankrotihaldur on kahtlustanud, et Aulik viis põhja läinud äri uude kehasse üle – see ei ole lubatud –, aga äripartner Kadri Jõks i suhtes käib raha kantimise kahtlusega juba kriminaalmenetlus.