Mööblitootjate TOP: võitjatele jääb Eesti turg väikseks

Helsingi Vantaa lennujaama reisiterminali sisustus oli TOPi võitjale Retlarile üks suurimaid projekte. Foto: Yasni/Shutterstock/VBH Estonia

Mööblitootjate edetabeli esikolmik koosseisus Retlar, Helland Baltic ja Standard on pannud suure rõhu oma toodangu ekspordile ning nende tulemuste põhjal võib tõdeda, et Eestis valminud mööbel on mujal maailmas hinnas.

Esikoha saavutanud tellimusmööbli valmistaja Retlar OÜ müügitulu oli eelmisel aastal veidi üle 4 miljoni ja ärikasum 0,6 miljonit eurot. 1998. aastal tegevust alustanud ettevõte oli eelmise aasta tabelis 75. kohal.