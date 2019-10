Parimad palgamaksjad: kes üldse alla 1000 euroga töötaja leiab?

Microsoft Eesti juht Mart Mäe ütles, et nende palka veab üles globaalne palgasurve. Microsoft Eesti maksab siin kõige paremat keskmist kuupalka. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Keskmine palk Eestis on praegu veidi üle 1400 euro, aga kõrgeima palga maksja Eestis on juba teist aastat Microsoft Estonia OÜ, kus keskmine brutokuutasu on ühe töötaja kohta 8297 eurot.

Hea palk ei ole häbiasi, aga palga suurust kommenteerima ei olnud Palga TOPi ettevõtete juhid esialgu just kõige entusiastlikumad. Statistika on nagu miniseelik - lubab üsna palju, kuid tegelikult kõike ei näita.