Audiitorite TOPi kolmas: tänane turg vaibumise märke ei näita

Äripäeva audiitorite edetabelis kolmandal kohal oleva PwC Eesti juhtivpartneri Tiit Raimla sõnul on heade tulemuste taga klientide äride korralik kasv ja tugev meeskond.

PwC Eesti juhtivpartner Tiit Raimla Foto: Erakogu

Raimla märkis, et edukal 2018. aastal oli mitu põhjust. "Esimeseks käibekasvu põhjuseks on meie tuumiktiim. Meil on igas teenusliinis Eesti turu mõttes konkurentsitu kogemusega laiapõhjaline ja senioorne meeskond, kes suudab kliendi probleemi süvitsi sisse minna ja vajadusel teistest teenusliinidest eksperte kaasata. Ainuüksi meie audititiimis on 33 vandeaudiitorit, mida on enam kui teistes Big4 ettevõtetes kolme peale kokku. Sarnaseid võrdlusi võiks tuua ka teistes teenusliinides. See võimaldab süveneda nii klienditöö lahendamisse kui ka tegeleda mentorlusega, et kasvatada pidevalt uut põlvkonda eksperte,” selgitas Raimla.