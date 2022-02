Majutusettevõtete TOPi võitja leidis uue klientuuri läbipõdenute hulgast

Kui välismaised kliendid ära kukkusid, hakkas Loodus BioSpa pakkuma eraldi pakette just siseturistidele. Foto: Loodus BioSpa

“Täituvus on olnud palju väiksem kui varasemalt. Paljud välismaalased pole saanud kohale tulla ja nii on see kestnud juba kaks aastat,” ütles majutusettevõtete edetabelis esikoha saavutanud Loodus BioSpa asutaja Natalia Trofimova.

Majutusettevõtete TOPi võitnud loodusravikeskuse Tesmasan OÜ ehk Loodus BioSpa asutaja ja spaa peaarst-dietoloogi Natalia Trofimova sõnul on koroonaviirus ja sellest tingitud piirangud avaldanud ettevõttele suurt mõju. “Täituvus on olnud palju väiksem kui varasemalt. Paljud välismaalased pole saanud kohale tulla. Broneeringud langesid ära nii Läti, Sankt-Peterburgi kui Saksamaa turistide seas ja nii on see kestnud juba kaks aastat,” ütles ta.

