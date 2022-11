Meediaagentuuride TOPi võitja: kasvasime väga tihedal turul pea 100 protsenti

OMD Estonia tiim.

HBS Estonia OÜ tegevjuhi Toomas Tepomehe sõnul on OMD globaalselt enamikus regioonides TOP 3 hulka kuuluv meediaagentuur ja nende ambitsioon on kindlasti sama positsioon ka Eestis saavutada.

Toomas Tepomes rääkis, et HBS Estonia OÜ on Eestis tegutsenud juba üle 25 aasta, küll aga vahetusid eelmisel aastal nende juriidiline nimi ning juhatus. “Kliendid ja koostööpartnerid teavad meid eelkõige OMD Estonia nime all,” sõnas ta ja lisas, et nad on globaalselt viimaste aastate edukaima meediaagentuuri OMD Eesti esindaja ning tegelevad valdkonnas, mis juba aastaid ei täida puhtalt meediavahendaja rolli, vaid kus saavad olla pigem strateegiliseks partneriks klientide kampaaniate läbiviimisel.

