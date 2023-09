Rikaste TOPi noorim miljonär edestab mitut jõukat perekonda

Kui edetabeli noorim miljonär on 21aastane, siis vanuselt järgmine on 25aastane Jürgen Mikk Jõeleht (vasakult teine). Noorte edetabelisse jõudis ka Jürgen Miku 34aastane õde Teele (vasakult esimene).

Kui edetabeli noorim miljonär on 21aastane, siis vanuselt järgmine on 25aastane Jürgen Mikk Jõeleht (vasakult teine). Noorte edetabelisse jõudis ka Jürgen Miku 34aastane õde Teele (vasakult esimene). Foto: Foto: Erakogu

Tänavuse Rikaste TOPi nooremate ehk kuni 35aastaste sekka jõudsid mitme perekonna liikmed, aga noorimaks osutus 21aastane noormees.

Kui mulluse edetabeli noorte arv kahanes 29ni , siis tänavu on noori alles jäänud 26. Kuigi Rikaste TOPi lisandub igal aastal noori juurde, on koguarv kahanevas trendis, sest on nii vanemaks jääjaid kui ka Rikaste TOPist väljakukkujaid.