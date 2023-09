Ehitusmaterjalide tootjate TOP: kõigil on huulil küsimus, kui kaua langus kestab

Sarikapidu ehitusobjektil. Foto: Andras Kralla

Eelmise aasta heade tulemustega ehitusmaterjalitootjate TOPi jõudnud ettevõtjad tunnistavad, et tänavu on olukord hoopis teine ja kiire kasv on sama kiirelt läbi saanud.

Kõigil on huulil küsimus, kui kaua langus kestab ja kas kogutud kasumist ikka piisab, et töötajaid hoida ja julgeda parema aja ootuses investeerida.

Mulluste tulemuste põhjal TOPi võitnud lubja- ja kipsitootja AS Nordkalki juhatuse liige ja tootmisüksuse juht Tõnis Namm ütles Ehitusuudistele, et tootmismahud on nüüd vähenenud ja ettevõte pole pääsenud ka töötajate koondamisest. “Tulemuslikkuse oleme suutnud säilitada tänu sellele, et alles jäänud töötajad saavad olukorrast hästi aru ja on muutustega kaasa tulnud,” märkis Namm. Loe pikemalt Nordkalki tänavustest väljakutsetest SIIT.

Teise koha saavutanud katusetootja ASi Toode asutaja ja peadirektori Aivo Rosenbergi sõnul tagas neile eelmise aasta eduka tulemuse suur nõudlus päikesepaneelide järele. Päikesebuum pani tema sõnul ettevõtte otsima võimalusi tootmist suurendada ja efektiivsemaks muuta. Kuidas see neil on õnnestunud, saab lugeda SIIT.

Edetabelis kolmandale kohale jõudnud aknatootja Viking Window ASi juht Toomas Agasild ütles, et eelmise aasta tugev tulemus tuli talle üllatusena, kuid see andis talle optimismi tänavune langus üle elada. Ettevõte püüab tootmist tõhusamaks muuta ja hoida häid töötajaid kas või osalise tööajaga, sest varasem kriis on õpetanud, et uusi on pärast keeruline leida. Peaasi, et kriis ainult liiga pikaks ei veni. Loe pikemalt intervjuud SIIT.

Ehitusmaterjalide tootjate TOP

Edetabel 2022. aasta majandustulemuste põhjal