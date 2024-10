Tagasi PRO 11.10.24, 07:00 Võrumaa edukaim firma maksab hästi dividende Äripäeva Võrumaa ettevõtete TOPi võitis Puratos Malt, teisel kohal on soojatootja Danpower Eesti ja kolmandal kohal Lõuna-Eesti Haigla.

Võrumaa edukaima ettevõtte Puratos Malt omanikeringi kuuluvad ka Ursel Kaarna ja Arvi Prants, kelle tuntuim ettevõte on kaupluskett Magaziin. Foto on tehtud märtsis Paide poe avamisel. Foto: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja/Scanpix

Kokku on edetabelis reastatud 94 ettevõtet. Edetabel on lisatud artikli lõppu.

Puratos Malt on 1996. aastal asutatud ettevõte, mis on Baltikumi suurim linnase tootja ning maksab omanikele regulaarselt korralikult dividende. Ettevõtte klientideks on suur osa Balti riikide pagaritööstustest.

Puratos Malti omanikeks on KPP Valdus OÜ (50%) ja Puratos Estonia OÜ (50%). Esimene kuulub kauplusketi Magaziin omanike Ursel Kaarna ja Arvi Prantsi valdusfirmale, kolmas omanik on Ivar Pukspuu ettevõte. Puratos Estonia kuulub välisinvestoritele.

