Arhitektuuribüroode TOPi võitja pööras varasema kahjumi hangetega 190 000 euro suuruseks kasumiks

Tänavuse arhitektuuribüroode TOPi võitis kolme töötajaga äri, mis näitas väga kiiret käibe- ja kasumikasvu. Esimesele kohale aitas hange, mille raames tehti uueks TalTechi üks õppehoone, andes firmale enam kui poole kogu mullusest müügitulust.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas aitas TalTechi hange Taval kahjumist 190 000 euro suuruse kasumini jõuda ning mida ütles selle kohta omanik Raivo Vahar;
- milliste näitajatega edestasid TOPi järgmised bürood Tava lähimaid konkurente ja mis peitus nende kasvu taga.