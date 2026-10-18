Tagasi PRO Arhitektuuribüroode TOPi võitja pööras varasema kahjumi hangetega 190 000 euro suuruseks kasumiks Tänavuse arhitektuuribüroode TOPi võitis kolme töötajaga äri, mis näitas väga kiiret käibe- ja kasumikasvu. Esimesele kohale aitas hange, mille raames tehti uueks TalTechi üks õppehoone, andes firmale enam kui poole kogu mullusest müügitulust. Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas aitas TalTechi hange Taval kahjumist 190 000 euro suuruse kasumini jõuda ning mida ütles selle kohta omanik Raivo Vahar;

milliste näitajatega edestasid TOPi järgmised bürood Tava lähimaid konkurente ja mis peitus nende kasvu taga.

Tava võitis 2024. aastal TalTechi hoonete projekteerimistööde raamlepingu, mille ülemmäär oli 2,5 miljonit eurot ja kestus 48 kuud. Nii saigi ettevõtte 2025. aasta suurimaks tellijaks tehnikaülikool, mille projekteerimistöödest laekus avalike andmete põhjal büroole aasta jooksul üle poole miljoni euro, täpsemalt ligi 543 000 eurot, mis andis enam kui poole ettevõtte kogu 2025. aasta 938 232eurosest müügitulust.