Tehnoloogia: konkureerimise asemel koostöö

Tehnoloogiaettevõtluse edukus peitub suurte ja väikeste ettevõtete oskuses teha koostööd, selgub Rahvusvahelise analüüsiettevõtte CCS Insight ja Samsungi koostöös valminud raportist.

Suured ja väikesed organisatsioonid sõltuvad üksteisest rohkem kui kunagi varem. Raportis “Big and Small: How to do Bigger Things in Business” tõdeti 500 maailma suurima ettevõtte näitel, et ligi pooled neist juba teevad koostööd start-up’idega, mis aitab neil olla innovaatilisemad ja kasvatada tootlikkust.

Suured firmad ja väiksed start-up’id ei pea enam üksteist konkurendiks, vaid saadakse aru väärtusest, mida on võimalik luua vaid omavahelises koostöös. „Eriti mobiilitööstuses on tunda, et väikeettevõtete nutikus innovatsioonis on see, mida suurfirmad vajavad – näiteks ilma taolise koostööta poleks ka Samsungi nutitelefonides niivõrd võimast turvaplatvormi nagu Knox,” kommenteeris uuringut Samsung Eesti juht Toomas Tiits.