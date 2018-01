Uue aasta trendid kinnisvaraäris

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Uuel aastal on paremad võimalused saada uus kodu, teatasid 1Partner Kinnisvara ja Arco Vara.

Vahter leiab, et hinnad jäävad samale tasemele. Statistiliselt tehakse rohkem tehinguid uute ja kallimate korteritega, kuid sisuliselt on hinnad viimased paar aastat paigal püsinud. "Ka 2018. aastal jääb Tallinna korterite hinnatõus inflatsiooni piiridesse," prognoosis ta.

Arco Vara Tallinna osakonna tegevjuhi Elari Tamme hinnangul on Tallinna kinnisvaraturu 2018. aasta kuum kaup soodsama hinnaklassi äärelinna perekorterid.

Tamme sõnul kasvab nõudlus uusarenduste korterite järele jätkuvalt, eriti soodsamate ja keskmise hinnaklassi perekorterite järele. "Nõnda on jätkuvalt surve ja ootus linna äärealadele – Tallinna keskmes on suuremad korterid kallid," lisas ta.

Arendajate riskid suurenevad

Tamm leiab, et arendajatele muutuvad atraktiivsemaks äärelinna krundid, sest ehitushind kallineb oluliselt kiiremas tempos kui kinnisvara, mis survestab arendajaid langetama oma marginaale: nad peavad tegevuse jätkamiseks teenima vähem kasumit ning võtma suuremaid riske. "Maa on äärelinnas ja Tallinna lähiümbruses odavam ning see tõstab sealset ehitusaktiivsust, mis omakorda suurendab elanikkonna siirdumist Tallinnast väljapoole sarnaselt 2006. ja 2007. aastale."



Elanikkonna siirdumine rõngasvaldadesse leiab Tamme sõnul aset ka elamuturul, kuna inimesed näevad kallinenud korterite tõttu järjest enam põhjust osta pigem üksikelamu kui korter. Lisaks on kümme aastat tagasi korteri ostnud inimesed praegu oma korterit müümas, soetades seejärel elamu. "Kuna korterid on hinnalt kasvanud ja elamud on kallinemas, hakatakse peatselt järjest enam ostma hoonestamata krunte, et ise endale maja ehitada või ehitada neid müügiks," prognoosis ta.