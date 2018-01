Maksuamet läheb tankistidest mööda

Kristjan Pruul 04. jaanuar 2018, 16:34

Kui seni on maksuamet saanud võlgasid sisse nõuda ettevõtte juhatuse liikmetelt, kelleks pahatihti on tankistid, siis tulevikus saab pöörduda otse ettevõtet tegelikult juhtinud isikute poole.

Praegu on maksuhaldurid sageli vastamisi olukorraga, kus formaalsed juhatuse liikmed — tankistid — on varatud ja neil ei ole ülevaadet juhitavast ettevõttest. Samal ajal saavad pettustest kasu tegelikud juhid, kes maksukahju põhjustavad ja ettevõtet kontrollivad. Maksuhaldur võib küll üritada tegelikule juhile solidaarset vastutusotsust esitada, kuid tegelikkus on näidanud, et kohtute hinnangul vastutusotsust kehtiva seaduse järgi teha ei saa, kui tegemist ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmega.

Maksuhalduse seaduse muutusega, mis esmaspäeval kooskõlastusringile läheb, olukord muutub. "Seaduse suurim muudatus on see, et luuakse võimalus tegelikelt niiditõmbajatelt kahju sisse nõuda," selgitas rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja Lemmi Oro. "Maksuametil on kogemusi palju, kus äriregistrisse on kantud pigem asotsiaalse eluviisiga inimene, kes ettevõtte käekäigust ei tea midagi."