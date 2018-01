Lidli ootel kaubandus valmistub maksusegaduseks

Ainult tellijale

Lidli tulek Eestisse paneb kukalt kratsima, ütles Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson Äripäeva raadiole.

"Meid on siin ainult 1,3 miljonit ja erinevate kettide arv sedavõrd suur. Nõustun mitme asjatundja ja kaupmehe väljaöelduga, et see võib olla viimaseks tõukeks selleks, et tuleb konsolideerumine. Meil ei ole sellist suhtumist, et see meid küll ei mõjuta. Kui palju mõjutab, ei oska öelda," rääkis ta.

"Ma ei taha keskenduda alkoholiportfellile, aga jah, see moodustab märkimisväärse osa müügist ning see andis ka tulemustes tunda," täpsustas ta. "Alkoholi ostmine on vähenenud ja ilmselt on seda välja öelnud ka kõik jaekaupmehed. Tõmbame mõttelise joone Tallinna ja Tartu vahele, allpool on müügi langus märkimisväärsem," lausus ta.

Tema sõnul moodustab alkohol umbes kümnendiku jaekettide käibest. "Alkoholi osakaal ostukorvis on vähenenud ja käibed on läbi aasta vähenenud. Seda nii koguselises kui ka rahalises vaates," lausus ta. "Me oleme pigem arvamusel, et ennekõike tullakse meie poodi toidukaupa ostma ning võib-olla võetakse alkohol ka sinna juurde. Arvame, et kui nüüd alkoholi hind on tõusnud, siis toidupood külastamata ei jää. Aga täna läheb tarbijate ostukorvi vähem alkoholitooteid," ütles ta.

Tulevik kuulub e-poele

Selveri e-pood sai jõulude ajal tunda seni suurimat koormust. Anderson ütles, et e-kauplus on juba paari väikese kaupluse käibe mastaabi ületanud. "Meie ambitsioon on see, et e-kaupluse käive võiks olla võrreldav ühe korraliku supermarketi käibega," lausus ta.

Samas on selles omad väljakutsed. "Tavapoes teeme kõik selleks, et kaupa riiulisse panna, kus klient saab selle ise siis oma ostukorvi tõsta. E-poes teeme need tegevused ise ära, kuni selleni, et viime ostukoti kliendi ukse taha. Tegelikult on meil kogu selle protsessi peal rohkem ressurssi," iseloomustas ta e-poe suurimaid väljakutseid.