Saksa tööstus nägi üle pika aja miinust

Kaspar Allik 08. jaanuar 2018, 17:00

Saksamaa tööstusel oli novembris tagasilöök esimest korda pärast juulikuud, kuid minister kinnitab, et probleemi ei ole, kirjutab Reuters.

Saksamaa tehastel oli novembris kuu varasemaga võrreldes 0,4% vähem tellimusi, samas kui oodati varasemast 0,5% rohkem tööd.

Tellimuste vähenemist kommenteerinud majandusminister ütles, et see oli ühekordne kõikumine ja tegelikult on trend ikka tõusev.

Ka finantsteenuseid pakkuva ING Grupi ökonomist lausus, et langus on tehniline, mitte märk nõrkusest. „Laojääk on väike ja tööstuspotentsiaali kasutamine kõrgeimal tasemel 2008. aastast alates, muretsemiseks on vähe põhjust,“ lisas ta.