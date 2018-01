3 põhjust, miks alustada kinnisvarasse investeerimisega

Pane tähele Ruta Arumäe koolitusele „Kuidas analüüsida kinnisvarainvesteeringut“ saab registreeruda SIIT. Jätkukoolitusele „Investeerimisstrateegiad kinnisvaras majandustsükli eri faasides“ saab registreeruda SIIT.

Kas inflatsioon jätkub? Siin saab vastuse jällegi, kui vaadata majanduse suuremat pilti. Arumäe ütleb, et keskpankade rahatrükki võidakse küll hakata varsti vähendama, kuid seda tehakse ikkagi peamiselt alles siis, kui inflatsiooniline surve on juba selletagi liigselt suur. "Ehk siis vaata nii või teistpidi, inflatsiooni jätkumist näitab enamik suuremaid majandustrende. Mainin siin vaid ühe olulisema põhjuse neist - riikide väga kõrge võlatase."

Võimendus mängib kaasa

Teise põhjusena, miks kinnisvarasse investeerida, nimetab Arumäe seda, et võimendus suurendab tootlust. "Kõrgem inflatsioon tähendab kinnisvara jaoks ühtlasi ka seda, et laenamisel on reaalintressid väga väikesed või olematud, mis teeb kinnisvara tootluse veelgi atraktiivsemaks. Ja see omakorda tähendab aina juurde voolavat raha ning veskit kinnisvaraturule," selgitab ta.

Ja kolmandaks ei ole kinnisvara liigselt volatiilne, nagu seda on aktsiaturg. "Kui majanduses kusagil mõni suurem pauk ka peaks tulema, on esimesed, kes seda tunda saavad, aktsiainvestorid," rääkis Arumäe. Korrektsioone toimub, kuid aktsiaturul tuleb tema sõnul neid ette tunduvalt tihedamini ja äkilisemalt kui kinnisvaraturul – tegelikult on kinnisvaraturu korrektsioonid üsna harvad ning pikaldased nähtused. "Kinnisvarainvestoritel on aega reageerimiseks tunduvalt kauem ning kui majandustsüklis läbimõeldud strateegia valida, tuntakse sellest korrektsioonist suurt rõõmugi."

