Krüptoraha kaevandav pahavara on tõusuteel

Äripäeva rünnati Coinhive'i-nimelise platvormiga, mis kaevandab Monero-nimelist krüptoraha. See avalikkuses vähetuntud virtuaalmünt on üles ehitatud eelkõige privaatsust silmas pidades ning seab kõige tähtsamale kohale anonüümsuse, selgitas WebARXi juht. See tähendab mõistagi, et ka kurjategijatele on Monero atraktiivne. Silla sõnul ei ole Coinhive ainus taoline krüptoraha kaevandav pahavara, ent enamasti kaevandavad kõik just Monero münte.

Seda tüüpi kaevandajatega nakatavad kurikaelad veebilehe, nii et külastajat otseselt millegagi ei nakatata. Siiski kasutatakse lehe kaudu ära nende arvutiressurssi. Silla sõnul saab veebikülastaja enda kaitsmiseks kasutada internetilehitseja lisasid, mis kaevandamise protsessi blokeerivad. Näiteks Google Chrome’i lehitseja jaoks on saadaval spetsiifilised rakendused Minerblock ja No Mining.

Abi võib olla ka viirusetõrjetest ning reklaamiblokeerijatest. „Samas peab endale teadvustama, et sellised asjad võivad blokeerida ka soovitud veeblehe sisu,“ hoiatas CERT-EE juht Mägi Adblocki ning muude sarnaste blokeerijate kasutamise eest.

Haldurid olgu ettevaatlikud