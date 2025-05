Eestis on kopter nii maksueksperdil, jahipoepidajal kui ka meditsiiniärimehel

Eesti registris on käputäis koptereid, mis kuuluvad erinäolistele ettevõtjatele. See pole aga odav lõbu või töövahend – Eesti kallimad kopterid maksavad mitu miljonit eurot.

Eestis on kokku registreeritud 12 helikopterit, millest kolm kuuluvad politsei- ja piirivalveametile ning ülejäänud üheksa on erakätes. Neist omakorda viis on Robinson R44-d – samad kopterid, millega nädalavahetusel sattusid traagilisse õnnetusse teiste seas ettevõtjad Oleg Sõnajalg ja Priit Jaagant