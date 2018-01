Rünnak Äripäeva veebide vastu oli pahatahtlik

Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel ja Äripäeva digiarenduste juht Dmitri Kovagin selgitavad, kuidas sattus Äripäeva veebidesse pahatahtlik kood, mis kasutas lugejate arvuteid krüptoraha kaevandamiseks.

Kovagin rõhutas, et juhtunu on kellegi pahatahtlik tegu ja Äripäev ise teadlikult krüptoraha ei kaevanda. Kindel on see, et rünnak toimus serveris, kus Äripäeva veebid jooksevad, seega kindlasti mitte Eestis. Kuigi alguses oli kahtlus, et see on seotud mõne reklaamiga, siis praeguseks saab Kovagini sõnul 99% kindlusega väita, et see nii ei olnud. Veel täpsemad seletused, kuidas kood veebilehtedele sai, alles selguvad.

Kovagin kinnitas, et praegu on Äripäeva saidid puhtad ja nendel võib muretult käia.

Eile õhtul selgus, et häkkerid on Äripäeva veebidesse lisanud pahatahtliku koodi, mille kaudu kasutatakse külastajate arvuteid krüptoraha kaevandamiseks. Kood tähendas, et krüptoraha kaevandamiseks kasutati lugeja arvuti ressurssi. Seetõttu oli arvuti Äripäeva veebis viibimise ajal aeglasem kui tavaliselt.

Praeguseks on selgunud, et Äripäeva veebiplatvormi tarnija ja majutaja NewsCycle pani kahtlast tegevust tähele eile ja asus kohe tegutsema. Teade probleemidest saabus NewsCycle'ist Äripäeva südaööl ja hommikul kella 4 paiku oli probleem kõrvaldatud. NewsCycle koostab praegu ametlikku aruannet intsidendi kohta.