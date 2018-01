Kuidas krüptoraha omanikult maksud kätte saada?

Kuidas Change’i süsteem toimib Maksekaardid on tavalised n-ö traditsiooniliste valuutade kaardid, millelt tasumine toimub eurodes. Kaardimakset tehes läheb kliendi kontolt reaalajas teele taotlus makstud summa väärtuses krüptorahade müügiks. Kuna krüptorahade konverteerimine turgudel võtab aega, maksab Change arve seniks oma FIAT-valuuta varust. Kui kliendi krüptoraha on turul FIAT-valuutaks tehtud, võetakse see kliendi kontolt maha.

Viimase all peab Kangro silmas just krüptovaluutade väärtuse tohutut kõikumist ning nendes tehtavate tehingute ajakulu. Krüptorahade müük võib võtta osa valuutade nagu litecoini puhul sekundeid ja ethereumi puhul minuteid. Bitcoini puhul aga lausa tunde. See tähendab, et näiteks keskpäeval müüki pandud krüptoraha eest võib õhtul saada turu kukkumise korral palju vähem fiat-valuutat, kui seda tehingu hetkel müües. Või siis turu tõusmise korral palju rohkem. "Mida aeglasem on valuuta, seda suurem kokkupuude volatiilsusriskiga on. See on probleem, mille lahendamisega kõik krüptopangad praegu tegelevad," rääkis Kangro.

Selleks, et pidevat klientide nõudlust täita, peab krüptopangal olema piisavalt fiat-raha. "Varus peab olema vähemalt kõigi inimeste ühe-kahe nädala kulutamine," rääkis Kangro.

Kui algselt pidi Change oma kaarte juba selle aasta algul krüptoraha maksevõimalusega täiendama, viskas neile kaikad kodaratesse paari nädala tagune juhtum koostööpartneri Wavecrestiga. Maailma üks suurimaid krüptoraha maksekaartide tootjaid pidi kõik oma kaardid sulgema. Nimelt lõpetas VISA nendega koostöö, kuna ettevõte rikkus VISA ettekirjutusi ning väljastas oma Euroopa kontorist kaarte tervele maailmale. „VISA on nendes asjades väga karm. Seepärast me ei tahagi ostuhetkel krüptokonverteeringuid teha – meil on nõnda lihtsam oma kaartidega turule minna," rääkis Kangro, kelle sõnul käib juba töö uue partneri Wirecardiga krüptoraha makseteenuse lisamise nimel.

Kangro ütles, et olukorras, kus maksuamet sooviks näiteks näha Change'i kasutaja tehingute ajalugu või konto väljavõtet, peaks ta info väljaandmist juristidega arutama. "Üks variant on see, mis USAs toimub. Kõik suuremad turuplatsid vahetavad valitsusega informatsiooni, mille alusel on bitcoine kasutanud inimesi kuritegudes süüdi mõistetud," rääkis ta.

Aeg aruteluks

Enim aitakski Kangro arvates kõikvõimalikke muresid lahendada selged riigipoolsed juhised, kuidas nii kasutajad kui ka krüptosfääris tegutsevad ettevõtted asju ajama peaksid. Nii maksude kui ka teiste aspektide osas. "Nii nagu Šveitsi valitsus on seda teinud – mida tohib teha, mis tingimustel ja kuidas seda maksustatakse. Regulatsioon on hea – see teeb kõigil elu õnnelikuks. Siis, kui see ei ole reguleeritud, peame ise improviseerima, ja seda ei taha keegi. Me räägime ikkagi inimeste rahast,“ tõdes ta.