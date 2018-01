Uue seadusega olnuks Autorollo juhtum suletud

Maksu- ja tolliameti erimenetluse talituse juhataja Airi Jansen-Uueda sõnul oleks loodava, uuest aastast kehtima hakkava maksuhalduse seaduse muudatusega Autorollo juhtum klaarim.

"See on väga hea küsimus. Vastus oleks kindlasti jah," vastas Jansen-Uueda Äripäeva raadio saates "Maksu- ja tolliamet annab nõu" saatejuhi küsimusele, kas uue seaduse valguses olnuks Autorollo juhtum selgem, klaarim ja suletud.

"Olnuks võimalus uurida rohkem. Ei saa öelda, et see menetlus oleks kindlasti teistsugune, vaid kui me teeksime seda maksuametis haldusmenetluse raames, siis kindlasti meil oleks rohkem võimalusi," lausus Jansen-Uueda.

Maksuhalduse seaduse muutus läks selle aasta alguses kooskõlastusringile. "Seaduse suurim muudatus on see, et luuakse võimalus tegelikelt niiditõmbajatelt kahju sisse nõuda," on Äripäevale selgitanud rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja Lemmi Oro.