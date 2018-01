Lätlaste airBaltic müüs osa boonusprogrammist

Lätlaste lennufirma airBaltic tütarettevõte, püsikliendiporgrammi vahendav SIA Pins.co müüs oma äri väljaspool Balti riike ja Soomet, teatas lätlaste majandusleht Dienas Bizness.

Pins.co'st eraldunud uut ettevõtet Pins juhivad jaapani ettevõtjad Ryuji Nakamura ja Shigeki Tanaka ning Pinsi looja ja tegevdirektor Gabi Kool. Firmale kuulub Pinsi kaubamärk ja tehnoloogia väljaspool Balti riike ja Soomet, vahendas väljaanne.

Senine Pins.co keskendub Balti riikidele ja Soomele ning jätkab seniste klientidega. Kool selgitas väljaandele, et kõiki Pinsi punkte, mida on kogutud Baltimaades ja Soomes, saab kasutada kogu maailmas.

Tehingu hinda ei avalikustatud, kuid Kool nentis, et see oli mõlemale osapoolele hea kaup.

Pins.co omanikuna jätkab endiselt airBaltic, kes jätkab senise lojaalsusprogrammi arendamist. Praegu on selle programmiga liitunud 2,4 miljonit Balti riikide ja Soome klienti. Pins on airBalticu klientidele loodud programm - mida rohkem lendamist, seda suuremad on privileegid, näiteks tasuta pagas, väljaspool järjekorda liikumine, reserveeritud iste jm.