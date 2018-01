Majapidamised laenavad pankadest rohkem kui varem

Kuna laenunõudlus on suur, on majapidamiste laenukohustused hoogsalt kasvanud, teatab Eesti Pank.

„Laenunõudlust toetab sissetulekute kiire kasv, suur kindlustunne ja väga madalad intressimäärad,“ kirjutab pressiteates Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar.

Majapidamiste laenukohustused kasvasid 2017. aasta kolmandas kvartalis ligikaudu sama palju kui palgad ehk aasta võrdluses ligi 7%. Kui pangalaenude ja liisingute jäägi kasv on viimastel kvartalitel kiirenenud, siis muudelt laenupakkujatelt, sh kiirlaenukontoritelt võetud laenude varem väga hoogne kasv on aeglustunud.

„See tuleneb ilmselt osaliselt nii sellest, et pangad on hakanud rohkem tarbimislaene ja liisinguid pakkuma, kui ka sellest, et muude laenupakkujate tegevuse üle on hakatud tegema tõhusamat järelevalvet,“ arutleb Raudsaar.