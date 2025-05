Tagasi 12.05.25, 13:42 Karl-Eduard Salumäe: neljarajalisele teele jõudes ei tohi aju välja lülitada Jah, neljarajaline maantee on turvaline, kuid sellele jõudes ei maksa aju välja lülitada, kirjutab Äripäeva arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe.

Ökodukt Tallinna–Tartu maantee neljarajalisel osal.

Foto: Erik Prozes

Eesti peamiste maanteede täies ulatuses neljarajaliseks ehitamisest ei unistata asjata. Eraldatud sõidusuundadega 2 + 2 teed on kiired, mugavad ja turvalised. Nendega on loodud tingimused selleks, et kõik jõuavad sihtkohta sujuvalt ja stressivabalt.

Paraku aga näeb meie neljarajalistel maanteedel väga palju halvasti sõitmist. Autojuhtide käitumine viitab sellele, et neljarajalisele jõudes ei pöörata enam ümberringi toimuvale samavõrd tähelepanu ning oma manöövreid ei mõelda ette, sest seda pole niisugusel teel justnagu vaja. Maakeeli öeldes lülitatakse aju välja. Tulemuseks on, et liiklus neljarajalisel pole sedavõrd ladus, stressivaba ega turvaline, nagu võiks või lausa peaks.