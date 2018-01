Lihatööstus ja töötajad kokkupõrkekursil

Ainult tellijale

Rakvere lihatööstus ning selle töötajad ei ole ühel meelel isegi selles, kas palgatõusu ettepanek tehti või mitte. Töötajad valmistuvad veebruaris streikima.

“Lepitaja juures toimuvatel läbirääkimistel on vähe kasu sellest, kui töötajad midagi sellist meedia vahendusel loevad," tõdes ametiühingu esindajad. Eelmisel nädalal jõudis ametiühing otsuseni, et läbirääkimised on liiva jooksnud ning esitasid veebruari keskpaigaks streigiteate.

HKScani juht näeb aga sündmusi hoopis teisiti. "Oleme selle otsuse (palgafondi suurendamise kohta – toim.) esitanud ka kirjalikult riiklikule lepitajale Meelis Virkebaule ning viimasel läbirääkimiste koosolekul 14. detsembril veelkord kõigile osapooltele," ütles HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere ja lisas, et streigiteade on kahetsusväärne, kuna ettevõte tegi aasta viimastel kuudel mitmeid olulisi ning ka rahaliselt suuri otsuseid, mis aitavad kaasa parema töökeskkonna ja rahulolu loomisele.

Riikliku lepitaja Meelis Virkebau sõnul võis HKScani saadetut nimetada "peaaegu pakkumiseks". "Tööandja ütles, et on tegelenud palgasüsteemi täiendamisega, ja sellega kaasneb palgakulu kasv. Aga detsembris selle kohta ühtegi muud otsust või lubadust ei olnud ning puudus selgus, kellele palgatõus lõpuks osaks saab ja kas see asjaosalisi töötajaid puudutab," ütles ta. Kogu töötuli sai alguse sellest, et Rakvere tööstuse tapamaja töölised tõstsid häält enda töötingimuste ja väidetavalt madala töötasu üle.

Vastuseks HKScani kriitikale, et streigiteade on arusaamatu, on ametiühingute esindaja Toomel täiesti kindel, et kõik teated on tehtud punktuaalselt seaduse järgi. Kuuenda veebruari hommikul algab tähtajatu streik, mis kestab seni, kuni tööandjaga mingi lahendus leitakse, rõhutas ta.

Kes lisaks tapamaja tsehhile Rakvere lihatööstusest veel streigiga liitub, ei ole selge, selleks korraldatakse kõigis osakondades streigiküsitlus ja iga osakonna liitumine sõltub selle tulemustest. "Kui osakonna protsent on piisavalt suur, 60—80 protsenti, siis liitutakse, kui pigem paarikümne protsendi juures, siis ütleme, et see teeks rohkem kahju kui kasu," selgitas Toomel, kelle sõnul on huvi avaldatud üle kogu ettevõtte ja tapamaja tsehh ei ole kindlasti ainus, mis streigile läheb.

Oodata on toetusstreike