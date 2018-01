Jagamismajandus jõudis ka ärikinnisvarasse

Ainult tellijale

Ainult tellijale

BPT Real Estate Gruppi kuuluva WorkLandi Tallinna täisteenusbüroo on vaatamata lühikesele tegutsemisajale täielikult välja üüritud. Sama olukord valitseb ka ettevõtte Riia ja Vilniuse büroos.

Jagamismajandus on globaalne trend, mis on ennekõike mõjutanud nii takstoteenuse kui ka hotellinduse arengut ning avaldab varem või hiljem paratamatult mõju ka kinnisvarasektorile.

WorkLandi kontseptsioon on pakkuda traditsioonilisele büroole alternatiivi. Need pinnad on paindlikud, kaasaegsed, turvalised, professionaalselt teenindatud ja möbleeritud ärikeskused. Kuigi paljudele jääb mulje, et paindlikkus meie juures tähendab lühiajaliselt kasutuses pindu, on tegelikkus väheke teine. Meie täisteenusbüroo lepingute pikkused algavad küll ühest kuust, kuid ligikaudu 70% klientidest sõlmivad lepingu aastaks, mis meie silmis ja meie kontseptsiooni juures on pikk koostöö, arvestades, et traditsioonilisel pinnal on lepingu pikkuseks kolm kuni viis aastat. Samuti tõdeme, et WorkLandi keskustes on ettevõtteid, kellega meie üürisuhe on lepingut pikendades kestnud üle viie aasta.

Kui üürnike võlgnevused ja äritegevuse katkemine välja arvata, siis kui palju on BPT praktikas tulnud ette kolme- kuni viieaastaste üürilepingute katkestamist?

Selliseid katkemisi on pigem vähem kui rohkem. Need on üldiselt vastastikused kokkulepped ja tingitud põhjendatud vajadustest. Vaidlustega seotud juhtumid on väga harvad.