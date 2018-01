Sõnajalad süüdistavad riiki Aidu tuulepargi kohtuasja venitamises

Ainult tellijale

Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluva Aidu tuulepargi kohtuasi on jõudnud sinnamaale, kus arendajate sõnul esitab justiitsministeerium valeväiteid ning venitab ega anna kohtupidamiseks välja olulisi dokumente.

"Vastab tõele, (et kohtuasi on aegunud — toim), reeglina selgitatakse asja aegumine välja viivituseta, paraku pole kohus suutnud üheksa kuu jooksul seda menetleda. Küll aga on kohus menetlenud teise osapoole taotlusi prioriteetselt," kommenteeris Andres Sõnajalg.

Justiitsministeeriumist öeldi, et ministeerium ei pea õigeks poolelioleva kohtuasja arutamist meedias. Aidu tuulepargi lepingulise esindaja taotlusest on ministeerium teadlik ja ootab kohtu edasisi otsuseid.

Aprillist saadik veninud Aidu tuulepargi ehituslubade vaidlus on Sõnajalgade väitel aegunud, kuid kohtumõistmises olulise kaaluga dokumentatsiooni keeldub ministeerium hoolimata kohtu käsust väljastamast, mistõttu on kohtult palutud justiitsministeeriumi trahvimist.

Maakohtule reedel edastatud taotlusest selgub, et kohus käskis ministeeriumil esitada toimik Aidu tuulepargi ehituslubade järelevalvemenetluse dokumentidega. Ministeerium väitis seepeale, et kõik kogutud tõendid on juba koos vaidlustusega esitatud.

Tuulepargi arendajate esindaja, vandeadvokaat Silja Holsmeri hinnangul on see väide lihtsalt vale ning ta palus kohust ministeeriumi valeväite eest trahvida.

Holsmer oli soovinud toimikus muu hulgas näha seda kaitseministeeriumi taotlust, millega ehituslubade järelevalvemenetlus üldse alustati, kuid sellist dokumenti toimikus ei ole. "Sellega esitas justiitsiministeerium kohtule teadvalt või raskest hooletusest tulenevalt vale faktiväite, et kõik järelevalvemenetluse dokumendid on kohtule esitatud," kirjutab Holsmer, kelle hinnangul on sellega tekkinud alus ministeeriumi trahvimiseks.

Ministeeriumi vabakutsete talituse juhataja Gunnar Vaikmaa selgitas, et kohtumenetluses esindamine tuli justiitsministeeriumile maavanemalt üle 1. jaanuaril seoses maavalitsuste tegevuse lõppemisega ja selle aja jooksul on ministeerium kohtu korraldused täitnud vastavalt nõutule. "Kohtu poolt ei ole justiitsministeeriumile etteheiteid tehtud. Arvestades menetluse keerukust, arvukaid tehtud toiminguid ja menetlusele kulunud aega, ei saa nõustuda, et menetluse kestus oleks ülemäära pikk," ütles Vaikmaa.

Kogu kohtuasja teeb arendajatele kulukaks fakt, et ettevõte peab maksma tuulepargi eest hoonestusõiguse tasu, mis on 10 000 eurot kuus. Arvestades üheksa kuud kohtuasja tõttu seisnud arendamist on kulud sellele olnud 90 000 eurot pluss veel advokaatide tasud ning probleemid seoses sellega, et kõik 160 miljoni euro suuruse projekti ehitamiseks vajalikud tarned on peatatud.